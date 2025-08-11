Alina Mungiu Pippidi: „Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles. A avut ca scop și să zăngăne niște cătușe”. Dezvăluiri despre relația cu Traian Băsescu

Alina Mungiu Pippidi: „Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles. A avut ca scop și să zăngăne niște cătușe”. Dezvăluiri despre relația cu Traian Băsescu
Alina Mungiu Pippidi, 2025 / captură video B1 TV

„Lupta anticorupție” din România, începută sub umbrela DNA, a avut un sprijin major din partea structurilor de conducere de la nivelul Uniunii Europene, avertizează Alina Mungiu Pippidi, într-un interviu.

În opinia politologului, Bruxellesul a vrut „să zăngăne niște cătușe” în fața opiniei publice.

„Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles. A avut ca scop și să zăngăne niște cătușe, pentru că în România era o cultură a impunității foarte mare. Se ajunsese, în 2009, ca două treimi din primarii reședințelor de județ și tot atâția din șefii de Consilii Județene să fie anchetați de DNA. În realitate erau 100%”, a explicat Pippidi, pentru Q Magazine.

Serviciile secrete ar fi acționat tot în baza influenței externe, sugerează Pippidi.

„SRI s-a apucat să-i asculte pe toți, Curțile de Apel, Înalta Curte… Ideea era că acolo se aranjează procese, idee plauzibilă, dar nu trebuia făcut pe siguranță națională. Acest fapt a dus puterea în mâna câtorva oameni”, a afirmat analistul politic, potrivit sursei citate.

În acest context, Pippidi a făcut dezvăluiri despre modul în care s-a raportat la fostul președinte Traian Băsescu.

„Băsescu îmi telefona, îmi cerea sfatul foarte des… În momentul în care am auzit că relația noastră ar putea fi oficializată, am ales viața privată în detrimentul carierei publice politice”, a explicat confidentul fostului șef de stat.

Mungiu Pippidi critică Administrația Dan-Bolojan

Potrivit analistului politic, menirea lui Nicușor Dan nu era aceea de a deveni șef de stat.

„Nicușor Dan nu era menit să fie președinte, n-a fost niciodată interesat să facă partide. Pe el tot ce l-a interesat a fost să fie primarul Capitalei”, a transmis Pippidi.

Totodată, Pippidi a lansat un atac dur la adresa membrilor din Guvernul Bolojan, cu referire la Oana Țoiu, de la USR.

„Să ai un ministru de Externe care nu are nicio pregătire și care o dă afară pe o fetiță de la New York pentru că e pila unui politician fiindcă nu are nicio pregătire? Dar fata aceea e pe o poziție joasă. Adică cum, eu care nu am nicio pregătire, te dau afară pe tine care nu ai nicio pregătire și asta e domnia meritului? Lumea sancționează așa ceva”, a explicat Pippidi.

Un alt ministru fără experiență este Ionuț Moșteanu, tot de la USR, politician care gestionează portofoliul de la Apărare Națională.

