Alina Pușcaș, copleșită din cauza problemelor din familie. Soțul, accidentat grav, a stat șase ore în operație: „Prea multe întâmplări nefericite”

Alina Pușcaș a trecut printr-un an greu. FOTO: Facebook/Alina Pușcaș

Alina Pușcaș a avut un an plin de incidente în familie. Prezentatoarea emisiunii ”Te cunosc de undeva” a declarat pentru Viva.ro că a trecut prin multe momente tensionate, după ce doi dintre copii au fost operați, iar soțul a avut un accident grav cu motorul.

Alina Pușcaș, cu soțul și copiii la operații

„Anul acesta abia aștept să plece. A fost un an extrem de stresant, cu multe incidente, pe care nu le-am expus public, dar acum pot să le spun, pentru că au trecut și nu ne mai afectează. Am avut parte, practic, de două fracturi. Băiețelul a fost primul, în februarie, și fetița mijlocie mai târziu, de 1 iunie, cu ea am stat și mai mult în spital, pentru că a necesitat și o intervenție chirurgicală. Deci a fost ceva groaznic.”

Prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva” a explicat cum s-au întâmplat accidentele celor doi copii ai săi.

„Alex la schi, pe fond de oboseală, ultima pârtie din ziua respectivă. Pur și simplu a căzut, nu i-a sărit schiul din picior. Nu a fost o fractură gravă, dar l-a pus o lună și jumătate pe pauză. Melissa, cea micuță, pe fondul unei demineralizări de os la nivelul de mâinii, i-a cedat pur și simplu osul. De asta a avut nevoie de o intervenție cu tijă și pentru copiii atât de mici e un pic traumatizant. Am căutat un medic foarte bun, am fost la Grigore Alexandrescu, nu ne-am dus la o clinică privată, pentru că mi-am dorit efectiv să fie un doctor foarte bun. Din păcate avem experiența asta, pentru că Alex a avut de două ori piciorul fracturat, la trei ani și acum, la nouă ani. De fiecare dată am avut parte de medici foarte buni. Grigore Alexandrescu este un spital foarte bun de urgență pentru copii. Nu știu dacă doctorii sunt la fel de buni, dar noi l-am căutat pe același și ne-am ținut cu dinții de el, să știm că face ceea ce trebuie.”

Alina Pușcaș a mărturisit că, pe lângă problemele de sănătate pe care le-a avut cu cei mici, și soțul, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, urmează să se opereze după ce a suferit un accident cu motorul.

„Acum trebuie să se opereze soțul meu, să își scoată niște tije, după un incident pe care l-a avut anul trecut, cu motorul. Mi se pare un an cu prea multe pe zona asta, prea multe întâmplări nefericite.”

Soțul Alinei Pușcaș urmează să se opereze pentru a doua oară, însă prezentatoarea TV este optimistă în privința intervenției.

„Urmează săptămâna asta. Nu o să fie la fel de gravă ca atunci când a avut accidentul, a stat șase ore în operație, pentru că a avut practic o reconstrucție de os. Acum trebuie pur și simplu scoase tijele și șuruburile din os. Deci e mai ușoară puțin operația, dar, totuși, e o operație. Avem oricum un stres în plus.”

Alina Pușcaș are trei copii cu medicul stomatolog Mihai Stoenescu, pe Alexandru, pe Melissa și pe Iris.

