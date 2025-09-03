Alina Pușcaș, decizie surprinzătoare la 39 de ani. Ce urmează pentru vedetă în această toamnă. „Mi-am amintit că nu v-am anunțat”

Alina Pușcaș, la 39 de ani, a început o nouă etapă în viața sa academică, devenind studentă la master.

Vedeta a anunțat personal vestea pe contul său de Instagram, dezvăluind că va urma cursurile Universității Naționale de Arte din București începând din această toamnă și că deja a avut ocazia să întâlnească o parte dintre colegi.

„Mi-am amintit că nu v-am anunțat că, oficial, de ieri sunt studentă. Deci, practic am trecut examenul de admitere la master, la UNARTE, și sunt acolo împreună cu ceilalți colegi, mă rog, o parte dintre ei i-am cunoscut. De ceilalți nu știu exact când vor apărea în vizor. Cert este că pe 29 septembrie începem treaba. Sunt superîncântată, de-abia aștept să încep. Mesajul meu este că, indiferent de vârstă, poți să începi din nou cu învățatul, cu facultatea, master, doctorat, ce vreți voi. Important este să vă alocați timp, nervi, răbdare și pasiune”, a declarat Alina Pușcaș pe Instagram Story.

Cum arată noua casă a vedetei

Anul acesta, vedeta și soțul ei s-au mutat într-o locuință nouă, pe care a prezentat-o fanilor săi prin intermediul rețelelor sociale. Casa impresionează printr-un design personalizat, cu detalii remarcabile în bucătărie, living și alte încăperi. Elementele sculptate în lemn, accentele metalice și piesele de artă au transformat spațiul într-un loc cu identitate aparte, care îmbină estetica cu funcționalitatea.

„Casa Alinei e gândită ca două volume care se suprapun, foarte sculpturală, o casă destul de dramatică și destul de statement. Sunt niște cuburi suprapuse. Estetica e destul de simplă, alb, negru, gri, puțin lemn, așa că am zis în proiect că intrarea în casă ar trebui să aibă un finisaj mai special. Alina vine într-o zi și zice: M-am gândit să facem toată intrarea din lemn sculptat. E un element unic”, a dezvăluit designerul Alina Vîlcu.

