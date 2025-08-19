Alina Puscaș s-a întors din Grecia mai suplă. Câte kilograme a pierdut prezentatoarea în vacanță FOTO

Alina Pușcaș FOTO: Facebook/Alina Pușcaș

Alina Pușcaș s-a întors din vacanța petrecută în Grecia vizibil mai suplă, iar fanii au remarcat imediat transformarea. Prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva” a pierdut câteva kilograme în timpul escapadei estivale și afișează acum o siluetă de invidiat.

Fără îndoială, pentru Alina vârsta pare doar un număr. Deși este mamă a trei copii, vedeta reușește să se mențină într-o formă impecabilă, iar fotografiile postate pe rețelele sociale stau mărturie.

După întoarcerea din Grecia, Alina Pușcaș a surprins publicul cu o siluetă mai suplă, iar comentariile fanilor nu au întârziat să apară. Totuși, unii dintre urmăritori au interpretat greșit mesajul ei, așa că vedeta a clarificat situația:

„Unii m-ați înțeles greșit! Scrisesem că am revenit din vacanță cu minus 4 kg, nu plus 4.”

Astfel, Alina a reușit să slăbească patru kilograme fără eforturi drastice, adoptând un stil de viață echilibrat chiar și în concediu.

Cum a fost vacanța vedetei

Vacanța a oferit însă și o experiență inedită: o deconectare completă de la telefon și social media. Vedeta a povestit fanilor cum, fără să-și propună, a reușit să se desprindă de mediul online:

„N-am dispărut voit din social media, nu m-am retras din viața publică, ci pur și simplu mi-a cedat telefonul din prima zi de vacanță, ceea ce a însemnat de fapt că am câștigat 8 zile fără nici un contact telefonic, fără nici un mail de rezolvat, nici un update de făcut, nici o postare Instagram sau Facebook de verificat sau pregătit 😄 Așadar, pentru prima dată în ultimii 15 ani, am SIMȚIT și TRĂIT vacanța (așa cum probabil ar fi trebuit să le simt pe toate). Am dormit exact cât mi-am dorit, am vizitat în fiecare zi o insulă nouă la care nu aș fi avut altfel cum să ajung decât navigând, mi-am făcut 20 de prieteni noi, m-am bălăcit în cele mai frumoase ape, am mâncat super-sănătos (micul meu dejun zilnic a fost câte un pahar mare de Ayran cu gheață – n-am idee de ce 😁 dar a fost perfect), am făcut câteva poze cu telefonul soțului și m-am bucurat de fericirea și entuziasmul celor mici! Încă nu am rezolvat total problema telefonului 😒😫 (nu funcționează tastatura pe literele „o”, „p”, „l”, „m”, JUR, nu glumesc! Nici camera de selfie nu funcționează... deci, momentan, nu putem să vorbim „face to face” 😄 dar încerc să rezolv rapid – textele le scriu pe telefonul băiatului meu și mi le trimit pe WhatsApp 😂😁🫣 more work 🙄)”

