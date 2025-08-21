Alina Pușcaș, parodie amuzantă după „Jaguarul” de la Insula Iubirii. Reacțiile fanilor au venit imediat VIDEO

Alina Pușcaș îl parodiează pe George de la Insula Iubirii FOTO: Instagram/ Alina Pușcaș, George Jaguarul

Alina Pușcaș și-a surprins urmăritorii de pe Instagram cu o parodie savuroasă. Prezentatoarea TV a intrat pentru câteva minute în pielea lui George Ivănescu, supranumit „Jaguarul” de la Insula Iubirii, și a reprodus cu umor gesturile sale deja celebre. Printre ele s-a numărat și mișcarea cu limba, devenită virală pe rețelele de socializare și intens comentată de fani.

Pentru a-și duce gluma până la capăt, vedeta a ales o ținută cu imprimeu animal print și a apărut cu o pisicuță în brațe, element care a făcut deliciul urmăritorilor. „Orice ‘jaguară, jaguar… are ‘jaguara lui, ei. Ea e ‘jaguara mea. Stai să vezi despre ce e vorba. Stai un pic”, a spus Alina Pușcaș, provocând valuri de reacții amuzate.

Cel pe care l-a parodiat, George Ivănescu, este una dintre noile ispite masculine din sezonul 9 al reality show-ului. În vârstă de 33 de ani și născut sub semnul Leului, el este antreprenor, cu afaceri în domeniul HoReCa atât în România, cât și în Italia, unde a locuit mai mulți ani. Deține o franciză Tucano Coffee în Deva și un restaurant pe teritoriul italian.

„Jaguarul” promite să aducă energie și divertisment în emisiune: „Aduc zâmbete și distracție, sunt explozia de care ai nevoie. Arma mea cea mai puternică? Sinceritatea”, a declarat acesta pentru Antena 1. În ciuda imaginii de bărbat sigur pe sine, povestea lui de viață nu a fost deloc simplă: a crescut fără sprijinul părinților, care au divorțat când avea doar trei ani, lucru care l-a obligat să devină independent și să-și construiască singur drumul.

Astăzi, George se descrie ca fiind ambițios și hotărât, pregătit să își folosească experiența și carisma pentru a cuceri atenția concurentelor și, poate, inimile telespectatorilor.

