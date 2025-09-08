Alina Pușcău, dezvăluiri despre despărțirea de Vin Diesel: „El a tot încercat”

Asia Express 2025 a debutat la Antena 1, aducând în prim-plan noi echipe de vedete. Printre acestea se numără și cea formată din Alina Pușcău, model internațional și actriță de la Hollywood, și prietena ei cea mai bună, Cristina Postu.

Chiar în prima ediție, Alina a povestit despre experiențele sale de peste ocean, amintind și de legătura pe care a avut-o cu celebrul actor Vin Diesel. Concurenta a explicat că locuiește în New York de 27 de ani și că succesul în modeling și actorie i-a schimbat viața peste noapte.

„Locuiesc în New York de 27 de ani. La 16 ani și jumătate am câștigat Elite Model Look. Peste noapte pur și simplu mi s-a schimbat viața. La 23 de ani am avut o relație cu un director din Hollywood. El mi-a arătat viața de lux. Nu eram Cenușăreasa, dar a fost așa… Acolo am intrat și am cunoscut pe toată lumea din Hollywood. Și acolo am zis: Wow, dacă sunt și eu actriță… Wow, ce superb este! Totul era perfect. Vin Diesel… Nu mai vorbim! M-a blocat, pentru că n-am mai vrut să continui nimic. Nu, este… este supărat pe mine. Dar asta este, eu când aleg ceva, nu mă mai întorc. Și tot încearcă, tot încearcă… 17 ani tot încearcă! Tot a încercat, dar să rămână cu tot ce și-a ales. Eu pot să distrug un om în două secunde, în două cuvinte”, a povestit Alina Pușcău în cadrul show-ului.

Alina Pușcău, detalii despre relația cu Vin Diesel

Aceasta a mai oferit detalii și într-o apariție anterioară, acum aproximativ patru luni, la Spynews TV, unde a vorbit despre relația cu Vin Diesel și de ce nu a mers mai departe:

Ads

„Nu regret că nu m-am căsătorit cu Vin Diesel. Noi ne-am cunoscut la 17 ani, eram mică, nu știam cine este, abia atunci el începea să devină cunoscut. Fiecare a mers pe drumul lui, am învățat ceva de la el, el a învățat ceva de la mine. El a tot încercat… 17 ani a încercat și i-am zis că nu. Sunt o persoană care, dacă termină ceva, nu se mai întoarce în trecut”, a spus modelul.

Acum, Alina Pușcău și Cristina Postu promit să fie una dintre echipele spectaculoase ale acestui sezon Asia Express, iar începutul show-ului a oferit deja primele momente pline de confesiuni și emoție.

Ads