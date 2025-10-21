Alina Pușcău clarifică zvonurile despre apropierea de Dan Alexa la Asia Express 2025. Ce relație au, după divorțul lui: „A fost foarte greu”

Relația dintre Alina Pușcău și Dan Alexa a stârnit recent numeroase discuții după ultimele episoade din Asia Express 2025. Momentele în care cei doi au fost surprinși apropiați au provocat reacții aprinse în mediul online, însă actrița de la Hollywood a explicat adevărul din spatele „mângâierilor interzise” și al nopții petrecute împreună.

Într-o etapă recentă a competiției, concurenții au fost nevoiți să facă un schimb de echipe pentru o zi, iar Alina a ajuns să concureze alături de Dan Alexa, unul dintre participanții puternici și competitivi ai sezonului. Această experiență a generat o conexiune neașteptată între cei doi, conform declarațiilor actriței.

Într-un podcast recent cu Cristina Postu, colega ei de echipă, Alina a dezvăluit că scena în care l-a atins pe Dan în timpul cursei nu a fost decât o glumă spontană.

„Ei n-au dat faza asta la TV! Ne-au dat niște cuvinte și eu credeam că o să fie o piesă de teatru. De aia l-am mângâiat pe păr și pe față. Dar nu au dat asta! Au dat la TV doar când puneam mâna pe părul lui”, a mărturisit Alina în cadrul podcastului Colegi de Cameră, moderat de Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

Cât despre noaptea în care au fost nevoiți să doarmă în același pat, modelul a explicat că și-a stabilit limite clare și s-a simțit confortabil discutând despre viață și competiție, fără să încalce granițele personale.

„M-am schimbat în furou negru și m-am băgat într-un cearceaf de la sacul de dormit. I-am spus lui Dan: Să nu mă atingi, să nu vii lângă mine că eu te bat. El a zis: Nu, sora mea. Eu nu am dormit niciodată în pat cu un bărbat, dacă nu a fost prietenul meu sau dacă nu am avut ceva intim cu el. Eu așa sunt pentru că e vorba de energie. Îți dai seama că a fost foarte greu pentru mine să accept. Toată noaptea am vorbit cu Alexa că eu de ce nu sunt căsătorită și nu am copil până acum. Nu a fost să fie pentru mine până acum și chiar m-am ocupat de carieră. M-a ținut până la 2 noaptea că nu înțelegea”, a mai spus Alina Pușcău.

