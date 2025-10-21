Alina Pușcău clarifică zvonurile despre apropierea de Dan Alexa la Asia Express 2025. Ce relație au, după divorțul lui: „A fost foarte greu”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 11:08
291 citiri
Alina Pușcău clarifică zvonurile despre apropierea de Dan Alexa la Asia Express 2025. Ce relație au, după divorțul lui: „A fost foarte greu”
Dan Alexa și Alina Pușcau la Asia Express 2025 FOTO: Instagram/ Alina Pușcau

Relația dintre Alina Pușcău și Dan Alexa a stârnit recent numeroase discuții după ultimele episoade din Asia Express 2025. Momentele în care cei doi au fost surprinși apropiați au provocat reacții aprinse în mediul online, însă actrița de la Hollywood a explicat adevărul din spatele „mângâierilor interzise” și al nopții petrecute împreună.

Într-o etapă recentă a competiției, concurenții au fost nevoiți să facă un schimb de echipe pentru o zi, iar Alina a ajuns să concureze alături de Dan Alexa, unul dintre participanții puternici și competitivi ai sezonului. Această experiență a generat o conexiune neașteptată între cei doi, conform declarațiilor actriței.

Într-un podcast recent cu Cristina Postu, colega ei de echipă, Alina a dezvăluit că scena în care l-a atins pe Dan în timpul cursei nu a fost decât o glumă spontană.

„Ei n-au dat faza asta la TV! Ne-au dat niște cuvinte și eu credeam că o să fie o piesă de teatru. De aia l-am mângâiat pe păr și pe față. Dar nu au dat asta! Au dat la TV doar când puneam mâna pe părul lui”, a mărturisit Alina în cadrul podcastului Colegi de Cameră, moderat de Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

Cât despre noaptea în care au fost nevoiți să doarmă în același pat, modelul a explicat că și-a stabilit limite clare și s-a simțit confortabil discutând despre viață și competiție, fără să încalce granițele personale.

„M-am schimbat în furou negru și m-am băgat într-un cearceaf de la sacul de dormit. I-am spus lui Dan: Să nu mă atingi, să nu vii lângă mine că eu te bat. El a zis: Nu, sora mea. Eu nu am dormit niciodată în pat cu un bărbat, dacă nu a fost prietenul meu sau dacă nu am avut ceva intim cu el. Eu așa sunt pentru că e vorba de energie. Îți dai seama că a fost foarte greu pentru mine să accept. Toată noaptea am vorbit cu Alexa că eu de ce nu sunt căsătorită și nu am copil până acum. Nu a fost să fie pentru mine până acum și chiar m-am ocupat de carieră. M-a ținut până la 2 noaptea că nu înțelegea”, a mai spus Alina Pușcău.

Călin Georgescu lansează acuzații de "înaltă trădare" după ieșirea de la proces: "Nu vă temeți, nu mor caii când vor câinii!”
Călin Georgescu lansează acuzații de "înaltă trădare" după ieșirea de la proces: "Nu vă temeți, nu mor caii când vor câinii!”
În așteptarea deciziei judecătorilor, în procesul privind prelungirea controlului judiciar, liderul suveraniștilor Călin Georgescu a dat declarații la ieșirea din Judecătoria Sectorului 1....
Becali dezvăluie cum se chinuia Simion să-l împiedice pe Georgescu să-și pună soția candidată la prezidențiale: "Am fost la `nebunul`, să nu cumva să o pună pe Cristela"
Becali dezvăluie cum se chinuia Simion să-l împiedice pe Georgescu să-și pună soția candidată la prezidențiale: "Am fost la `nebunul`, să nu cumva să o pună pe Cristela"
Patronul FCSB, Gigi Becali, a făcut o dezvăluire surprinzătoare, susținând că suveraniștii plănuiau să o susțină pe Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, la alegerile...
#Alina Puscau, #Dan Alexa, #Asia Express , #Asia Express
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Tragedie in sportul mondial! Campionul a murit la doar 29 de ani
Digi24.ro
Prima reactie din Guvern dupa ce legea pensiilor magistratilor a picat la CCR. Ce spune ministrul Finantelor
DigiSport.ro
Performanta carierei pentru Jaqueline Cristian!

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alina Pușcău clarifică zvonurile despre apropierea de Dan Alexa la Asia Express 2025. Ce relație au, după divorțul lui: „A fost foarte greu”
  2. O fostă călugăriță a dezvăluit cele șase cuvinte care au determinat-o să părăsească mănăstirea și să devină instructor de yoga în bikini
  3. Theo Rose, dezvăluiri despre momentele dificile din relația cu Anghel Damian. De ce nu au mai petrecut timp împreună: „Mi-a mâncat o vară”
  4. Mai multe destinații din România, recomandări de top din Europa pentru Halloween, într-un clasament realizat de o prestigioasă publicație internațională de turism
  5. Horoscop zilnic. Marți, 21 octombrie. Zodia care ar trebui să petreacă mai mult timp cu familia
  6. Bancul zilei: Ce pierdere reclamă la Poliție un individ
  7. Cel mai bun sfat pentru echilibrul între muncă și timpul petrecut cu familia și prietenii: "Mi-a schimbat viața de aproape 20 de ani"
  8. Cum economisesc turiștii cu noua alternativă la hoteluri și Airbnb: "M-a obișnuit cu prețurile mici"
  9. 7 alimente pe care ar trebui să le arunci imediat din frigider. Regula de aur care trebuie respectată
  10. Delia Matache, posibilă participantă la următorul sezon Asia Express? Ce a spus artista: „Avem putere de decizie”