Alina Sorescu a dezvăluit câți bani va plăti Alexandru Ciucu pensie alimentară pentru cele două fiice

Alina Sorescu a oferit noi detalii despre divorțul său de Alexandru Ciucu și despre procesul legat de stabilirea pensiei alimentare pentru cele două fetițe pe care le au împreună. Într-o recentă apariție la Xtra Night Show, cântăreața a vorbit despre veniturile declarate de designerul Alexandru Ciucu, precum și despre decizia instanței privind pensia alimentară.

Veniturile declarate de Alexandru Ciucu și adevărul despre afaceri

Alina Sorescu a dezvăluit că, în cadrul procesului de divorț, Alexandru Ciucu a declarat un venit lunar modest, de doar 807 lei. Însă nu a fost singura sursă de venit a designerului, întrucât ulterior s-a aflat că acesta deține mai multe afaceri care îi aduc câștiguri considerabile, mult peste suma declarată.

Chiar dacă Alina Sorescu știa despre afacerile sale, Alexandru Ciucu a solicitat instanței să nu ia în calcul aceste veniturile obținute din vânzarea de haine atunci când se stabilește pensia alimentară.

„În primul rând, acesta nu a fost un proces despre bani. Pensia alimentară trebuie să se stabilească de către instanță pentru copii. Eu nu am cerut vreo sumă impusă, am cerut așa cum se dă pentru doi copii: o treime din venituri”, a spus Alina Sorescu. Ea a explicat și faptul că avocatul său a adus în fața instanței informațiile legate de afacerile și dividendele lui Ciucu.

Pensia alimentară stabilită de instanță

În urma procesului, instanța a hotărât stabilirea unei pensii alimentare fixe pentru cele două fetițe ale cuplului.

Deși nu s-a luat în considerare valoarea dividendelor obținute de Alexandru Ciucu, instanța a ținut cont de existența acestora și a stabilit o sumă fixă lunar. Alina Sorescu a dezvăluit că pensia alimentară stabilită pentru cele două fetițe este de 7.500 lei pe lună.

„Având în vedere că am arătat că are dividende, s-a stabilit totuși o pensie fixă. Nu s-a luat în calcul valoarea dividendelor, ci s-a specificat că, având în vedere că are și venituri din dividende, să i se fixeze o pensie de 7.500 lei pentru fete lunar", a adăugat Alina Sorescu.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat oficial în octombrie 2023, însă s-a aflat abia în urmă cu câteva săptămâni.

