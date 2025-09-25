Reacția Alinei Sorescu după ce Alexandru Ciucu a declarat că a fost abuzat în căsnicie: „Nu am plecat din senin”

Conflictul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu continuă să atragă atenția publicului. Fosta soție și designerul au revenit în centrul discuțiilor după ce Ciucu a vorbit pentru prima dată despre acuzațiile lansate de Alina, însă artista nu a lăsat fără replică afirmațiile acestuia. Declarațiile au fost făcute în emisiuni difuzate recent la Știrile Antena Stars și Un Show Păcătos.

În interviul acordat la Un Show Păcătos, Alexandru Ciucu a negat anumite afirmații legate de viața lor de cuplu: „Noi aveam două frigidere, dar nu aveam frigidere separate. S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu! (n.r. la cumpărături). Vorbim de abuz emoțional? Omul abuzat în casa aia am fost eu! Ei erau trei oameni. Cum aș fi putut eu să abuzez trei oameni? Eram într-o permanență apărare. Veneam acasă și stăteam cu copiii cât de putea, dacă voiam să ies cu ei nu se putea, pentru că era prea cald, sau prea frig, sau prea târziu, sau prea devreme sau nu știu eu să îmbrac un copil.”

Alina Sorescu, însă, a dezvăluit pentru Știrile Antena Stars că situația este mult mai complexă și că fostul ei soț nu a fost niciodată victima unei situații de abuz: „În interviul acordat aseară, el a recunoscut faptul că între noi discuțiile nu erau mai vechi, că nu am plecat din senin, inclusiv că discutam să ne despărțim la notar la inițiativa lui, dar condițiile pe care mi le propunea nu erau de acceptat de nicio femeie în această lume.

Nu e vorba de niciun abuz la care să fi fost supus. El a și spus în interviul de aseară că s-a înțeles bine cu părinții mei, că nu au existat discuții.

Părinții mei au venit la inițiativa lui, pentru că el pleca foarte mult. Lui i-a convenit că părinții mei sunt dedicați și că ne-au putut ajuta gratuit și non-stop. Am specificat că m-a obligat pe mine să îl conving pe tatăl meu să își dea demisia de la serviciu pentru a veni să ne ajute. (…)

Întotdeauna abuzatorul trebuie să pozeze în victimă. Asta făcea și în timpul căsniciei, asta a făcut și în timpul procesului, nu poate fi vorba de niciun abuz. Să fim serioși. (…) El mă amenința timp de ani de zile că pune pe Facebook că ne despărțim. El a plecat la Paris, a locuit la Paris cu opt luni înainte de separarea noastră.”

Divorțul dintre cei doi continuă să fie un subiect controversat, iar declarațiile recente au readus în prim-plan tensiunile care au existat în mariajul lor. În timp ce Ciucu susține că a fost el cel abuzat emoțional, Alina Sorescu afirmă că fostul soț a folosit constant manipularea și amenințările pentru a controla situația, în timp ce ea trebuia să aibă grijă de fetițele lor.

