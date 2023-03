ALIS EXISTĂ

.com

ALIS este un film documentar care abordează fenomenul centrelor de plasament. L-am văzut de 4 ori. Și am să-l mai văd. Doar în acest fel nu uit de unde am plecat, nu uit ce am fost și unde sunt azi. Nu uit oamenii care mi-au fost și îmi sunt alături. Sunt om mare pentru că există oameni mari în viața mea.

În editorialul de azi am să vă vorbesc despre documentarul ALIS. Am să scriu despre impact, relevanța pentru România și cum continuăm o practică urâtă: să menținem în suferință mii de copii. Centrele de plasament sunt niște cimitire de suflete. „Azilurile, orfelinatele și internatele, oricât de bine organizate ar fi, constituie o amenințare pentru viața și dezvoltarea fizică a copiilor și sunt niște morminte pentru sufletul copiilor crescuți în ele”. Acest fragment rostit, în cadrul Conferinței pentru studiul problemei ocrotirii copiilor realizate de Ministerul Sănătății și Ocrotirii Sociale, în perioada 25-26 iulie 1942 (au trecut aproape 81 de ani!), mi-a consolidat credința în misiunea mea de a desființa aceste instituții

Vizionând documentarul, ca om care a crescut în acest tip de centru de plasament, am simțit povestea profundă și dureroasă, dar plină de speranță, a unor adolescente aflate în centrele de plasament columbiene, care închid ochii și visează la o colegă de clasă fictivă, cu speranța de a opri cercul vicios al violenței din jurul lor și de a visa la un viitor mai bun.

Pentru premiera documentarului în România, coproducătorul deFilm, împreună cu Follow Art Distribution și Leo Burnett Bucharest au lansat inițiativa #CelMaiScumpBiletLaFilm, prin care au adăugat o nouă valență biletelor pentru accesul la premieră, cea de donație. Deși nu putem ajuta fetele din documentar, prin această campanie sprijinim adolescentele din centrele de plasament din România.

Astfel, toată suma strânsă din vânzarea biletelor (la prețul de 150 lei) ajunge la ONG-ul Vocea Copiilor Abandonați, asociație care ajută tinerii din sistemele de protecție, oferindu-le sprijin prin activități educative în orientarea și integrarea profesională.

Gândirile care schimbă lumea:

"Ceea ce m-a convins să coproduc Alis a fost universalitatea temei. Da, Alis există peste tot în lume și mi-am dorit ca lansarea filmului în cinematografe să nu rămână fără ecou, așa cum se întâmplă adesea cu documentarele care ajung la cinema. Mă bucur că prin această campanie au beneficiat de expunere atât situația tinerelor din centrele de plasament, cât și filmul în sine. Sunt recunoscător Leo Burnett Bucharest pentru ideea campaniei, Follow Art Distribution pentru implicare, și amândurora pentru dedicarea cu care au implementat etapele campaniei. Mulțumesc tuturor celor care au donat, care ne-au susținut în promovare, și nu în ultimul rând partenerilor noștri care au participat la producția filmului: IDFA Bertha Film Fund, Avanpost, Mindshare Media, Centrul Național al Cinematografiei și Televiziunea Română", declară producătorul Radu Stancu.

"Ce faci când ai un subiect de departe (Bogota nu e chiar București) și o cauză de proximitate (fetele din centrele locale de plasament)? Pornind de la o controversă de social media (sunt bune sau nu filmele românești care au vândut cele mai multe bilete?), ne-am făcut propria noastră controversă. Și pentru că nu puteam avea cele mai multe [bilete] vândute, am zis să le avem pe cele mai scumpe. Din fericire, ideea a funcționat." declară Cristina Calotă, Deputy Creative Director Leo Burnett Bucharest.

Proiecția pentru premiera locală a documentarului a avut loc în data de 8 martie, la Cinema Elvire Popesco, în urma căreia s-a strâns suma de aproape 15.000 lei pentru adolescentele instituționalizate din România.

"Alis este un proiect de suflet. Când am început să ne informăm, comparând ce se întâmplă la noi cu realitatea filmului, am realizat că povestea fetelor din centrele de plasament nu ține cont de granițe, limbă, țara în care s-au născut. Ne-am întâlnit cu tinerele ce vor beneficia de programele educaționale organizate de Asociația Vocea Copiilor Abandonați și putem spune, cu mâna pe inimă, că orice ajutor contează și suntem recunoscători tuturor celor care au contribuit la această inițiativă prin donații, suport sau implicare", spun reprezentanții Follow Art Distribution.

"Suntem foarte mândri de comunitățile mobilizate în acest proiect și ne bucurăm că am putut contribui. Creatorii Lioness, dar și noi, ca echipă, suntem mereu aici să susținem proiectele mișto" a declarat Adriana Popescu, General Manager Lioness Media.

ALIS este un documentar ce spune o poveste universală. O poveste reală, care de cele mai multe ori nu are și un final fericit. O poveste profundă și puternică, plină de râsete, dragoste și muzică, care se întâmplă în locul cel mai puțin așteptat.

Premiat în cadrul Berlinale 2022 cu Ursul de Cristal și cu trofeul Teddy Award pentru cel mai bun documentar, ALIS este o coproducție a trei țări, România prin compania deFilm, alături de Columbia (Casatarantula) și Chile (Pantalla Cines).

Dezvoltat pe parcursul a 5 ani, documentarul a fost catalogat de Screen Daily „un act sensibil și generos, care pune accent pe protecția personajelor sale înaintea propriilor dorințe de a spune o poveste convingătoare. Weiskopf și Van Hemelryck, simultan și literalmente, pun în prim plan etica filmului documentar. Deși ar fi putut alege să iasă și să filmeze tinerele aflate în pericol pe străzile din Bogota, alegerea lor a fost să facă un atelier - să întrebe în loc să observe”.

Din echipa filmului fac parte: director de imagine, Helkin René Díaz, muzică originală, Miguel Miranda și Jose Miguel Tobarm, sound design și mixaj Marius Leftărache, colorist, Claudiu Doagă. Documentarul a fost produs de Radu Stancu și Alexandra Galvis, regizat și produs de Nicolás van Hemelryck și Clare Weiskopf.

Pe fetele din centrele de plasament nu le costă nimic să viseze. Dar au mare nevoie de ajutorul nostru, pentru a transforma visurile în realitate. Campania #CelMaiScumpBiletLaFilm continuă pe platforma TIFF Unlimited până la finalul lunii martie. Toată suma se duce direct la ONG-ul Vocea Copiilor Abandonați.

O campanie deFilm, Follow Art Distribution și Leo Burnett Bucharest, cu sprijinul Lioness Media, Cinema Elvire Popesco și Havoc Studio.

Parteneri instituționali: UNATC "I. L. Caragiale", Asociația Vocea Copiilor Abandonați

Produs în România cu sprijinul: IDFA Bertha Fund, Avanpost, Mindshare Media, Centrului Național al Cinematografiei și Televiziunii Române

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

