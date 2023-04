Gestul extrem la care a apelat un fost internațional român: "Simțea ca nu are scăpare din ghearele păcatului" FOTO

Schimbare radicală pentru un un fost internațional român, recunoscut pentru stilul său de viață aventuros.

După George Florescu, care mărturisea zilele trecute că s-a pocăit, și Marian Aliuță (44 ani), fost fotbalist la Steaua, Rapid sau Șahtior Donețk, a decis să se pocăiască, și și-a pus sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

Aliuță și soția sa Mari au fost botezați ieri, detalii despre acest eveniment oferind Toni Berbece.

“Vreau să vă spun ca azi a fost o zi de mare bucurie pentru noi, pentru Cer si pentru familia Aliuta. Marian îmi povestea ca o rudă i-a spus: Degeaba încerci tu sa te pocaiesti ca ești prea păcătos ca sa te mai ierte Dumnezeu! Îmi povestea ca a avut vicii multe, soția afla despre “escapadele” lui din ziare si simțea ca nu are scăpare din aceste ghiare ale păcatului. Până să afle Cuvântul lui Dumnezeu a crezut ca e imposibil sa scapi de păcate si chiar ca a scăpa de ele înseamnă nefericire, deși păcatele ii aduceau nefericire lui si familiei.

Însă azi a mărturisit un cuget curățit de orice păcat înaintea martorilor văzuți si nevăzuți in apa botezului, așa cum Biblia ne cere sa o facem. Azi Marian si Mari Aliuta au făcut ce si Hristos a făcut, anume Botezul in Apa ca mărturie a purității. Am plâns de bucurie si am predicat cu mari emoții, știind ca botezul lor înseamnă cea mai mare minune din viata lor si cea mai mare bucurie pentru Cer. Așa cum spune Scriptura: Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește (Luca 15:10).

Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit”, a scris acesta pe facebook.