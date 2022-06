Fost internațional român: "Am fost ofertat să joc pentru naționala Ucrainei"

Marian Aliuță a fost unul dintre cei mai talentați jucători ai generației sale și unul dintre primii fotbaliști români care a jucat în Ucraina carieră, evoluând pentru Șahtior Donețk, unde a câștigat un titlu și două Cupe.

El a declarat în cadrul Emisiunii Business Philosophy, moderată de Romeo Chiriac, la Canal 33, că a avut ofertă să joace în naționala Ucrainei.

„Vorbesc bine limba rusă. Am fost ofertat să joc pentru naționala Ucrainei, pe la 22 de ani, eram la Șahtior. Dar am ales România. Cum dealtfel am renunțat la un salariu de un milion de euro la Șahtior pentru unul de 200.000 la Steaua. A fost visul meu să joc la Steaua, plus că nea Piți (n.r. – Victor Pițurcă) mi-a făcut capul mare să vin.

Dar a fost cea mai mare greșeală să vin la Steaua după ce câștigasem campionatul cu Șahtior. Nu știu ce a fost în capul meu. Ahmetov trăgea de mine să rămân la Șahtior, echipă care era în Champions League. Tocmai se dăduse legea Bosman. De la Șahtior am debutat în națională într-un turneu în Cipru, era Boloni antrenor.

De când cu conflictele din Ucraian, am reluat legătura cu foștii colegi. De când era războiul din Donbass. E o situație foarte grea”, a declarat Aliuță.

El a mai evoluat pentru Gloria Bistrița, Chindia Târgoviște, Farul, Sheriff Tiraspol, Steaua, Rapid, Metalurg Donețk, FC Timișoara, FC Vaslui, Changhun Yatai, Iraklis Salonic și Neftci Baku (ultima echipă la care a jucat), unde antrenează acum Laurențiu Reghecampf.

Aliuță are cinci selecții la naționala României.

