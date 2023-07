Mărturia unui fost fotbalist care s-a pocăit: ”Preafericitul Daniel e mai bogat decât toți cei care merg la biserică”

Marian Aliuţă, fost jucător la Steaua, s-a botezat din nou la 45 de ani, în cultul Bisericii Profides, iar acum a spus ce nu-i place la ortodoxie.

”Am ales drumul ăsta pentru că în Scriptură îți dă de înțeles să te botezi la maturitate. Mulți judecă! Chiar și fratele meu: `Băi, dar n-ai fost botezat o dată?` Că a vorbit el cu un preot și i-a spus că atunci când te duci către penticostali, te duci, de fapt, într-o credință moartă. De ce? Că-l caut pe Hristos?

Am fost credincios de mic, mergeam la biserică. L-am simțit mereu pe Dumnezeu. Aș intra oricând într-o biserică ortodoxă, dar nu aș mai pupa icoane, nu văd sensul. Trebuie să te conectezi direct cu divinitatea. Și eu am făcut lucrul ăsta, am toate icoanele, nu judec pe nimeni.

În ortodoxie, preoții nu vor sau nu au timp să explice pasajele din Biblie. Omul ascultă o slujbă și nu înțelege tot. Apoi, de ce trebuie să mă rog eu pentru patriarh și pentru Preafericit? De ce?

Preafericitul Daniel e mai bogat decât toți cei care merg la biserică. 60 la sută dintre cei care merg sunt amărâți, iar el are ultimul tip de S (n.r.- Mercedes), trăiește în lux desăvârșit. El nu trăiește cum o făcea Iisus, simplu. Mi-am dat seama că trebuie să urmez Scriptura”, a spus Marian Aliuță în cadrul podcast-ul Tare de tot, citat de as.ro.

Retras din activitate în 2010, fostul internaţional român a avut mai multe probleme personale, acesta fiind motivul pentru care a ales calea credinţei.

