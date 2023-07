Tratament preferențial pentru jucătoarele de top la Wimbledon! Ce tenismenă a lansat un atac dezlănțuit la adresa organizatorilor

După ce Petra Kvitova a criticat programarea partidelor, o altă jucătoare a acuzat organizatorii Wimbledon, din cu totul alte motive.

Jucătoarea franceză de tenis Alize Cornet a fost învinsă de Elena Rybakina la Wimbledon. La finalul partidei, Cornet și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu împărțirea biletelor pentru jucătoare.

"Pentru mine, cea mai mare problemă e legată de împărțirea biletelor pentru jucători, a invitațiilor. Am evoluat pe terenul central și am avut 40 de bilete să le împart apropiaților. Când am evoluat pe un teren secundar, în turul unu, am avut două. Practic, nimeni nu a putut să vină. Nu am putut să-i invit nici măcar pe unii dintre cei mai buni prieteni, care erau aici pentru mine. Două bilete pentru un teren secundar, e mult prea puțin.

Trebuie să le acorzi mai multă importanță și jucătorilor care nu evoluează pe terenul central. Turneul există și datorită lor, nu doar a jucătoarelor mari care evoluează pe terenurile mari

La US Open, de exemplu, e mai bine. Primești patru, șase bilete, măcar poți să își inviți prietenii", a spus Alize Cornet, locul 74 WTA.

