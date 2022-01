De ce e periculoasă Alize Cornet, viitoarea adversară a Simonei Halep

Simona Halep va juca în optimile de finală de la Australian Open împotriva jucătoarei franceze Alize Cornet, locul 61 WTA.

Cornet a învins-o pe Tamara Zidansek în trei seturi, chiar în ziua în care a împlinit 32 de ani, iar fanii australieni i-au cântat La mulți ani! chiar la finalul partidei.

Pe lângă faptul că are 3-1 la meciuri directe cu Simona Halep, Alize Cornet are reputația unei jucătoare care se simte bine în fața unor adversare de calibru. Acest lucru l-a simțit pe pielea ei Garbine Muguruza, jucătoarea pe care Cornet a învins-o în turul al doilea la Australian Open. "Cred că Alize joacă mai bine atunci când întâlnește jucătoare de top", avea să declare Muguruza.

În fața jucătoarelor aflate acum în Top 10, Alize Cornet are 9 victorii.

Cornet a ajuns în optimi la toate cele patru mari Grand Slamuri, dar n-a trecut niciodată în faza sferturilor de finală.

La Australian Open nu mai ajunsese în optimi din 2009.

Birthday girl. Birthday WIN 🎊🎉@alizecornet celebrates turning 32 with her best #AusOpen result since 2009!#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/iR6BOdiYJM