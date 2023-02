Ce film este marele câștigător al premiilor BAFTA, echivalentul Oscarului în Marea Britanie

All Quiet on the Western Front e marele câstigator al premiilor BAFTA FOTO facebook

Filmele "All Quiet on the Western Front" şi "The Banshees of Inisherin" au adunat, duminică seară, cele mai multe premii BAFTA, recompensele britanice în cinematografie. Remake-ul german al clasicului „All Quiet on the Western Front” a fost marele câştigător la British Academy Film Awards, triumfând la şapte categorii cheie. Actorul britanic Richard E. Grant a fost gazdă.

Pelicula germană a câştigat trofeele pentru "cel mai bun film", "scenariu adaptat", "cel mai bun film în altă limbă decât engleza", "cel mai bun regizor" pentru Edward Berger, imagine, sunet şi muzică originală.

Pentru premiul principal al serii - "cel mai bun film" - au mai concurat comedia neagră „The Banshees of Inisherin”, filmul biografic „Elvis”, „Everything Everywhere All At Once” şi drama muzicală „Tár”.

Tragicomedia irlandeză "The Banshees of Inisherin", care a primit trei Globuri de Aur luna trecută, a fost desemnat "cel mai bun film britanic". I-a avut concurenţi pe: "Aftersun", "Brian And Charles", "Empire of Light", "Good Luck to You, Leo Grande", "Living", "Roald Dahl's Matilda The Musical", "See How They Run", "The Swimmers" şi "The Wonder".

Nominalizat la 14 categorii în total, "All Quiet on the Western Front" a dominat selecţiile celei de-a 76-a ceremonii BAFTA care a avut loc la Royal Festival Hall de Londres.

Această adaptare Netflix a celebrului roman din 1929 de Erich Maria Remarque - printre cele mai influente lucrări din literatura antimilitaristă - a egalat "Crouching Tiger, Hidden Dragon" (2000) la numărul de nominalizări pentru un film realizat într-o altă limbă decât engleza. Este şi multi-nominalizat pentru premiile Oscar, luna viitoare.

Americanul Austin Butler a câştigat duminică premiul pentru "cel mai bun actor în rol principal" pentru rolul său din filmul biografic "Elvis" despre legenda rock’n’roll. Actorul în vârstă de 31 de ani a câştigat în faţa lui Colin Farrell, Brendan Fraser, Daryl McCormack, Paul Mescal şi Bill Nighy.

Cate Blanchett a câştigat premiul pentru "cea mai bună actriţă în rol principal" la gala BAFTA, pentru rolul de dirijor nemilos din "Tar". Actriţa, în vârstă de 53 de ani, a câştigat premiul în faţa Violei Davis, Danielle Deadwyler, Ana De Armas, Emma Thompson şi Michelle Yeoh.

Premiul pentru "cel mai bun documentar" i-a fost decernat producţiei "Navalnîi", dedicată opozantului rus Alexei Navalnîi, pe fondul unei controverse, după ce patronul site-ului de investigaţie Bellingcat, Christo Grozev, a fost împiedicat să asiste la ceremonie din motive de securitate. Poliţia din Londra a invocat riscul de "intenţii ostile ale statelor străine".

Actorul irlandez Barry Keoghan a fost recompensat cu premiul pentru "cel mai bun actor în rol secundar" datorită interpretării din pelicula ''The Banshees Of Inisherin'', în regia lui Martin McDonagh. Iar la categoria corespondentă feminină, câştigătoare a fost actriţa irlandeză Kerry Condon pentru rolul din acelaşi film.

La mai mult de cinci luni de la moartea reginei Elizabeth II, Academia Britanică de Film a desemnat-o pe Helen Mirren să-i aducă un omagiu suveranei. Actriţa în vârstă de 77 de ani a câştigat un Oscar şi un premiu BAFTA pentru interpretarea reginei în filmul "The Queen" din 2006.

Prinţul William, nepotul reginei şi preşedintele BAFTA din 2010, a asistat la ceremonie împreună cu soţia sa, Kate, pentru prima dată din 2019.

Gala BAFTA, ca şi cea a Globurilor de Aur, este o avanpremieră la gala Oscar, premii care vor fi decernate la 12 martie, la Loa Angeles.

