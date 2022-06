Alegerile interne pentru șefia USR vor avea loc în iulie, iar în cursa politică va intra Cătălin Drulă, alături de un reprezentant al echipei Curaj, unde lupta se dă între Allen Coliban, primarul Brașovului, și deputații Cătălin Teniță și Mihai Polițeanu.

Consultantul politic Adrian Zăbavă a explicat pentru Ziare.com că, în primul rând, singurul din echipa Curaj cu șanse de a ajunge să candideze împotriva lui Drulă este Allen Coliban.

”Coliban are cele mai mari șanse pentru că e singurul dintre cei trei care are statutul necesar pentru a candida la președinția partidului cu oarecare șanse. Deocamdată Polițeanu și Teniță nu sunt decât simpli parlamentari ai partidului, pe când edilul Brașovului are în spate o competiție electorală importantă câștigată, e primarul unui mare oraș din România și este legitimat de voturi”, spune Adrian Zăbavă.

Coliban versus Drulă

Referitor la șansele lui Coliban de a ajunge liderul USR, consultantul politic susține că sunt minime, însă nu exclude o surpriză ținând cont de istoria recentă, când Dacian Cioloș a câștigat în fața lui Dan Barna.

”Cred că are șanse minime să câștige, însă după ce s-a întâmplat data trecută nu putem să excludem, mă refer la victoria surprinzătoare pentru toată lumea, inclusiv pentru el însuși, a lui Dacian Cioloș.

Însă cred că în momentul de față tabăra condusă de Cătălin Drulă e prea puternică în USR ca să aibă un competitor care să le poată pune probleme, indiferent de numele acestuia.

E posibil ca nici membrii USR să nu mai aleagă o variantă pe care nu o cunosc în totalitate raportându-se la eșecul Dacian Cioloș. E adevărat, Cioloș era un politician arhicunoscut, dar reprezenta o schimbare în acel moment, iar schimbarea n-a avut efectele scontate și USR a ajuns în situația internă actuală. În consecință e posibil ca membrii USR să nu mai aleagă cartea schimbării de această dată”, mai explică consultantul politic.

Adrian Zăbavă punctează totuși că, în ultima perioadă, s-au scurs din interiorul USR informații ce afectează imaginea lui Drulă din perspectiva modului de conducere a partidului.

”Singurul lucru care mai poate fi luat în calcul din perspectiva aceasta a unei posibile surprize e faptul că în ultimul timp au ieșit destul de multe lucruri din interiorul partidului care nu le-au făcut cinste celor din actuala conducere, mă refer la modul în care conduc partidul. De exemplu înregistrarea care a ieșit din ședința informală online, în care Cătălin Drulă a impus la vot o rezoluție fără un statut juridic foarte clar, cum a reieșit din acea discuție că a tăiat microfoane și a respins dezbaterea. Pentru noi, cei din exterior, teoretic sunt lucruri la care membrii USR sunt foarte sensibili, transparență, democrație, toate acestea sunt valori pentru care cei din USR s-au strâns la un loc până la urmă”, amintește Adrian Zăbavă.

De ce sunt șanse uriașe ca Drulă să câștige șefia USR

Adrian Zăbavă mai spune că, în momentul de față, pare că Drulă va ieși câștigător, enumerând motivele ce stau la baza predicției.

”Deocamdată tabăra Curaj nu a avut oportunități prea mari de a ieși în față. Tabăra Drulă oricum a încercat să curme orice urmă de campanie prin grăbirea congresului, ca să nu existe un festival al democrației.

În momentul de față, pare că Drulă va ieși câștigător. Pentru că e un președinte interimar, deci nu a avut un mandat în urma căruia lumea să îl poată judeca, așa cum a fost cazul lui Dan Barna, e ministrul USR ieșit din guvernare cu cea mai bună imagine și în momentul de față pare că conduce partidul cu o mână forte și îl controlează”, spune consultantul politic.

Miza reală a echipei Curaj

Adrian Zăbavă susține că platforma Curaj își cunoaște limitele în ciuda dorinței de a câștiga, drept urmare miza este mai degrabă să devină opozița principală din interiorul partidului în perspectiva alegerilor din 2024.

”Platforma Curaj își dorește să-și crească importanța în interiorul partidului, șansele de câștig sunt în continuare reduse, dar devine o opoziție legitimă din interior în contextul anilor ce vor urma.

Și nu pot să nu mă gândesc decât la faptul că înaintea confruntărilor electorale din 2024, toate partidele vor trage o linie și vor intra în anul electoral cu o anumită echipă și cu un anumit lider care să aibă potențialul necesar de a duce partidul acolo unde își dorește.

Același lucru se va întâmpla și la USR. Eu nu cred că în preajma lui 2024, sau în primele luni ale anului 2024, în USR va fi liniște dacă partidul va fi în continuare sub 10%. Atunci există o șansă reală ca opoziția internă care se va coagula în urma acestui congres să încerce la momentul acela o schimbare de lideri și intrarea în anul electoral cu altcineva, nu cu Cătălin Drulă și echipa sa la conducere.

Cam asta e miza principală a acestui congres: unii își doresc să câștige, alții, deși evident și-ar dori de asemenea să câștige, își cunosc limitele și încearcă să devină opoziția principală din interiorul partidului în perspectiva alegerilor din 2024”, concluzionează Adrian Zăbavă.

Funcția de lider al USR a rămas vacantă după ce Dacian Cioloș și-a dat demisia, iar de atunci interimar este Cătălin Drulă. Primul tur al alegerilor interne se va desfășura între 6-10 iulie, al doilea tur va avea loc între 11-15 iulie, iar congresul de validare al alegerilor este programat pe 16 iulie.

