Acte falsificate grosolan gasite de Allen Coliban la Primaria Brasov. Noul edil cere indepartarea lui George Scripcaru din PNL

Acesta sustine ca a descoperit un contract falsificat de angajati ai primariei in favoarea unei firme care presteaza servicii pentru oras. Coliban afirma ca a fost modificata data contractului pentru ca firma sa nu plateasca penalizarile legate de intarzierea prestarii serviciilor pentru care s-a semnat contractul. Acesta cere liderilor PNL "indepartarea" fostului primar George Scripcaru din Consiliul Local Brasov.Postarea primarului Allen Coliban:"Inca din campanie am fost atentionat de multi oameni din oras ca in administratia locala se intampla nereguli, unele chiar de natura penala. Am incercat sa nu ma las influentat si am venit in primarie fara preconceptii. Iata, insa, ca doar la o luna distanta de la preluarea mandatului incep sa apara si dovezile pentru ceea ce inainte erau doar zvonuri.Am descoperit recent in Primaria Brasov un contract falsificat de angajati ai primariei in favoarea unei firme care presteaza servicii pentru oras. Pe scurt, a fost modificata data contractului pentru ca firma sa nu plateasca penalizarile legate de intarzierea prestarii serviciilor pentru care s-a semnat contractul. Am decis urmatoarele masuri: Cercetare disciplinara interna, Predarea dovezilor catre institutiile juridice abilitate sa cerceteze cazul, Declansarea unui audit intern, care va incepe in aceasta luna.Ma astept, acum, sa descoperim si alte nereguli similare, iar mesajul meu este unul foarte ferm: nu voi tolera nicio incalcare a legii in Primaria Brasov! Toate aceste lucruri s-au intamplat in mandatul vechii administratii, personificata de George Scripcaru, fost primar, acum consilier local din partea PNL.De la preluarea mandatului, am avut o colaborarea foarte buna cu PNL Brasov, care face pasi rapizi in a se delimita de membrii cu probleme sau suspiciuni de natura penala. Si cred ca impreuna vom pune atat municipiul, cat si judetul, pe un fagas de dezvoltare accentuata.Atunci cand aceasta buna colaborare a fost umbrita, acest lucru s-a intamplat din cauza vechii "gasti" condusa de George Scripcaru.Cred ca cel mai bun semnal pe care PNL poate sa il dea brasovenilor ca isi doreste sa se desparta de vechile metehne pentru totdeauna este retragerea sprijinului politic lui George Scripcaru prin pierderea calitatii de membru in partid.Le cer domnului Vestea, presedintele PNL Brasov, si domnului Ludovic Orban , premier si presedinte PNL, sa il indeparteze pe George Scripcaru din PNL si, prin urmare, din Consiliul Local Brasov. Astfel, el nu va mai putea avea nicio legatura formala cu aparatul si deciziile administrative din Primaria Brasov.Consider ca este un gest potrivit in prag de alegeri parlamentare, pentru ca, fara hotie in administratia publica este ceea ce ne dorim cu totii, indiferent de spectrul politic.Pe 27 septembrie asta au decis brasovenii ca isi doresc pentru orasul lor.Iar duminica, la sfarsitul zilei pe 6 decembrie, putem sa dam impreuna, USRPLUS si PNL, startul inspre atingerea acestui deziderat al romanilor la nivel de tara."