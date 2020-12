Allen Coliban, primarul din Brasov: USR a castigat alegerile detasat in cele peste 92% din sectiile de votare

Primarul municipiului Brasov, Allen Coliban , a anuntat ca, dupa numararea voturilor pentru Camera Deputatilor din 419 sectii, din totalul de 457, USR PLUS a obtinut 26,18%, iar PNL - 25,86%, iar la la Senat scorul este de 26,45%, respectiv 26,65%.Conform lui Coliban, la nivelul municipiului resedinta, USR PLUS a castigat detasat alegerile in cele peste 92% din sectiile de votare, fiind votat de 35,16% din alegatorii care au fost la urne, fata de 23,44% cati au ales PNL."Votul de astazi arata ca atat municipiul resedinta, cat si in judet, exista o majoritate de brasoveni care doresc o reforma, stabilitate. Votul de duminica seamana, in procente, cu cel de la alegerile europarlamentare. Impreuna cu PNL, avem un scor confortabil care ne va permite sa asiguram stabilitate si trebuie sa fim responsabili in ce priveste colaborarea, atat la nivel local, cat si guvernamental. Votul de duminica demonstreaza ca PNL si USR sunt principalele doua forte politice ale guvernului", a declarat, pentru AGERPRES, Allen Coliban.Conform acestuia, USR PLUS Brasov mizeaza, dupa validarea rezultatelor, pe cel putin patru parlamentari la Brasov.