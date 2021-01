Allen Coliban: Pregatirea logistica de catre municipalitate a campaniei de vaccinare va costa circa 1,4 milioane de lei

"La acestea se adauga costurile cu resursa umana si celelalte cheltuieli care, din estimarile noastre, pot ajunge la 1,3 milioane de lei", a precizat primarul.La randul sau, viceprimarul Flavia Boghiu, coordonator al campaniei de vaccinare, a precizat ca acest prim centru, amenajat in Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic si Incubator de Afaceri (CATTIA) din municipiul Brasov si care va avea cinci cabinete, "intruneste toate conditiile pe care autoritatile centrale si Directia de Sanatate Publica Brasov le-au solicitat"."Cu siguranta, acest centru este gata sa-i primeasca pe toti cei care doresc sa se vaccineze", a afirmat Boghiu, facand apel catre brasoveni sa se prezinte la vaccinare numai pe baza programarii.Conform directorului DSP Brasov, Andrea Neculau, in urmatoarele zile, centrele de vaccinare vor fi deschise in functie de numarul de vaccinuri alocate fiecarei localitati. Ea a adaugat ca saptamana viitoare vor deveni functionale, in total, 8 centre, in care se vor putea vaccina cate 60 persoane/zi, astfel ca vor fi asigurate 480 de doze in fiecare zi."Important este ca, in aceasta etapa, in care nu vor fi deschise toate centrele, sa aiba posibilitatea de a se vaccina oricine doreste, indiferent de proximitatea fata de centrul de vaccinare. Astfel, cel putin la inceput, cei care vor dori sa se vaccineze la centrul de la CATTIA vor putea s-o faca indiferent unde locuiesc", a precizat dr. Andrea Neculau.Costurile amenajarii celor 4 centre din municipiul Brasov, care vor avea, in total, 16 puncte de vaccinare, sunt acoperite de la bugetul local, urmand ca acestea sa fie decontate de la bugetul de stat, in functie de Hotararea ce va fi adoptata de Executiv.Institutia Prefectului a informat ca, potrivit datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica Brasov, pana in data de 14 ianuarie, inclusiv, au fost distribuite centrelor de vaccinare care functioneaza in judet 6.515 de doze de vaccin impotriva COVID-19. Numarul persoanelor vaccinate (prima administrare) pana in data de 14 ianuarie, inclusiv, este de 5.751, din categoriile prevazute pentru etapa I-a de vaccinare. S-au raportat 28 de cazuri de efecte adverse, nici unul sever.