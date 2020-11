Continua tensiunile intre PNL si USR-PLUS la Brasov. Liberalii il acuza pe primarul Coliban ca "s-a cramponat in calcule electorale"

"Nu este prima oara cand PNL intinde mana aliantei USR-PLUS pentru a-i chema pe toti cei care s-au opus guvernarii dezastruoase PSD sa vina si sa puna mana pentru a reconstrui Romania. Dar intotdeauna ne-am lovit de calcule politice: ca nu ar fi bine ca USR-PLUS sa faca asta, ca e greu la guvernare, ca ar fi bine sa nu ne asezam la masa, ca e mai convenabil din punct de vedere electoral ca USR-PLUS sa faca scandal. Stimate domnule Allen Coliban, daca nu ati remarcat, in ultimele saptamani ne-am preocupat sa gasim solutii, sa dezbatem programe de guvernare si idei de dezvoltare. Romanii, brasovenii, au nevoie de solutii", se arata in scrisoarea deschisa, semnata "echipa PNL Brasov".Liberalii brasoveni ii transmit edilului ca trebuie sa aiba intelepciunea si priceperea sa se aseze la aceeasi masa cu ei, mentionand ca "n-au intrat in hora discutiilor despre diplome si alte mici inconveniente care s-au tot vehiculat"."Nu ne-am cramponat de sicane electorale, n-am intrat in hora discutiilor despre diplome si alte mici inconveniente care s-au tot vehiculat, ca nu ne face cinste sa plecam urechea la tot felul de lucruri prea putin semnificative. Important pentru noi este sa le oferim oamenilor certitudini, sa le aratam brasovenilor ca stim exact ce avem de facut, astfel incat ziua de maine sa fie putin mai buna si viitorul sa fie mai sigur", a aratat sursa citata.De asemenea, primarul Coliban este invitat sa participe la actiunea de plantare a 100.000 de arbori, un proiect pe care consilierii liberali il vor propune spre aprobare forului local intr-o sedinta viitoare."Va rog sa primiti cu aceasta scrisoare o ramura simbolica pentru buna colaborare, de care oamenii depind pentru dezvoltare. La primavara, sunteti invitat de onoare la actiunea noastra de plantare a 100.000 de arbori, actiune care are sansa sa creasca odata cu increderea noastra intr-un parteneriat de buna credinta, in care ambii parteneri trag pentru acelasi obiectiv - bine celor care si-au pus sperantele in noi. Stim ca veti gasi puterea de a raspunde asteptarilor celor care, cu toata increderea, v-au votat. Stim ca iubiti Brasovul si mai stim cu siguranta ca nu sunteti singurul", se arata in documentul transmis de liberalii brasoveni.Conform unei informari, la initiativa liderului PNL Brasov, Adrian Ioan Vestea, consilierii PNL vor propune un proiect numit generic "Copacul familiei mele", in cadrul caruia vor fi plantati peste 100.000 de copaci, astfel incat fiecare familie din municipiul Brasov sa aiba propriul copac, identificat printr-o placuta cu numele familiei care-l planteaza."Va fi cea mai ampla actiune prin care sa atragem atentia asupra problemelor de mediu si vrem ca fiecare brasovean sa fie implicat in construirea Brasovului verde. (...)Vrem sa implicam fiecare gospodarie intr-un mod organizat, planificat, astfel incat fiecare sa stie exact ziua si locul unde se va planta simbolul familiei lor. In loc sa vorbim despre defrisari inchipuite, mai bine plantam. In loc sa avem discutii inutile despre copaci pe care nu i-a taiat nimeni, mai bine sa facem din mediul curat o certitudine. In prezent, nu ne luptam doar cu poluarea mediului, ci si cu poluarea cauzata de manipulare si amatorism. Invitam colegii USR din Consiliul Local si pe primarul Brasovului sa sustina acest proiect, astfel incat sa dam dovada unui parteneriat veritabil pentru un Brasov verde", a precizat PNL Brasov.CITESTE SI: