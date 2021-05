Primaria Brasov va prelua administrarea parcarilor din oras. Consiliul Local a votat rezilierea contractului de concesiune

Propunerea de reziliere, votata joi de consilierii locali, a venit dupa incalcarea mai multor prevederi contractuale de catre firma care preluase administrarea locurilor de parcare."Consiliul Local Brasov a votat azi propunerea de reziliere a contractului de administrare a parcarilor publice cu P&P, contractul pagubos pentru brasoveni, primit mostenire de la fosta administratie pentru urmatorii 10 ani. In termen de 3 zile de la notificare, P&P trebuie sa predea Primariei Brasov toate locurile de parcare, iar Municipalitatea va prelua administrarea celor peste 10.000 de locuri", a afirmat Allen Coliban , joi, intr-o postare pe Facebook El a explicat ca ulterior vor incepe procedurile legale pentru aplicarea conditiilor stabilite de Consiliul Local inca din luna noiembrie, "cele mai importante fiind ca plata parcarilor sa se faca de luni pana sambata, intre orele 8.00-20.00, iar notiunea de riveran sa fie clarificata, astfel incat brasovenii sa isi poata incheia abonamente pentru parcarea din zona locuintei".Propunerea de reziliere a venit dupa incalcarea mai multor prevederi contractuale de catre SC P&P SRL. Initial, reprezentantii municipalitatii au identificat 19 obligatii pe care concesionarul nu si le-a indeplinit, dar P&P SRL a facut dovada indeplinirii a 11."In abordarea acestui contract, pentru ca am ajuns la sase luni de la semnarea lui, primul pas a fost sa notificam concesionarul, sa-i dam posibilitatea sa faca dovada indeplinirii obligatiilor din caietul de sarcini pe care si le-a asumat prin oferta tehnica, preluata ulterior in contractul de delegare. In data de 13 aprilie am notificat concesionarul, i-am pus in vedere sa faca dovada indeplinirii a 19 obligatii. Dintre acestea, pentru 11 concesionarul a facut dovada indeplinirii , insa pentru 8 dintre ele nu a prezentat dovezi concludente, suficiente, astfel incat sa se poata ajunge la concluzia ca si-ar fi indeplinit si aceste obligatii. In paralel, cu ajutorul Politiei Locale, in perioada 28 ianuarie - 14 aprilie 2021, au fost desfasurate actiuni de control finalizate prin incheierea unor note de constatare, iar reprezentantii politiei locale au constatat aceleasi lucruri pe care le-am constatat si noi analizand documentele depuse de P&P", a explicat avocatul Primariei, Georgiana Trandafir.