Primaria Brasov a anuntat inceperea pregatirilor pentru sezonul de schi si tarifele aplicate

Primarul Allen Coliban a informat ca avand in vedere conditiile meteo din ultimele zile, cu temperaturi negative - in noaptea de sambata spre duminica inregistrandu-se -6 grade - s-a inceput producerea de zapada artificiala si in aceasta prima etapa se vor face depozite."Din punctul meu de vedere, schiul este unul din sporturile sigure, in ceea ce priveste raspandirea acestui virus (COVID-19-n.r.), mai ales ca vom implementa si masurile pe care le-am discutat cu operatorul transportului pe cablu. Atat brasovenii, cat si domeniul HoReCa din Brasov si, mai ales, din Poiana, au nevoie de acest sezon de schi. Tocmai de aceea am si mentinut tarifele la transportul pe cablu la nivelul de anul trecut. Sper ca evolutia pandemiei, atat la nivel local, national, dar si al UE (...) sa ne permita sa deschidem acest sezon inca de la sfarsitul lunii decembrie", a declarat Coliban.Conform reprezentantilor hotelierilor din Poiana Brasov, peste jumatate din locurile de cazare din statiune erau ocupate, la sfarsitul lunii trecute, pentru minivacanta de 1 Decembrie, in conditiile in care, spre deosebire de alti ani, accesul la facilitati, de genul spa-uri sau locuri de joaca pentru copii, este interzis, iar sezonul de schi inca nu a debutat.De asemenea, conform surselor citate, un numar consistent de rezervari s-au facut, deja, pentru Craciun si Anul Nou.