USR PLUS Braşov: „Astăzi s-a oficializat majoritatea USL 2.0. Noua majoritate din Consiliul Local are 15 voturi din 27”. Reacția dură a primarului Coliban

Reprezentanţii USR PLUS Braşov afirmă că, miercuri, în şedinţa Consiliului Local, "s-a oficializat majoritatea USL 2.0", arătând că noua majoritate din CL este PNL+PSD şi deţine 15 din 27 de voturi. Astfel, mai multe proiecte au fost blocate. "Dacă cineva îşi imaginează că trei ani de zile rolul pentru care a ajuns în Consiliul Local este să blocheze proiecte benefice braşovenilor şi să încerce să blocheze activitatea executivă, ei bine, îmi pare rău, nu ăsta este rolul", a avertizat primarul Allen Coliban.

"La Braşov astăzi s-a oficializat majoritatea USL 2.0. Noua majoritate din Consiliul Local este PNL + PSD şi deţine 15 din 27 de voturi. Majoritatea USL 2.0 este condusă de viceprimarul Sebastian Rusu de la PNL şi Lucian Pătraşcu de la PSD. Majoritatea USL 2.0 astăzi au votat blocarea unui skatepark (!) şi un bikepark (!) făcut sub un pod şi un proiect de transformare a B-dului Victoria într-un bulevard verde (!)", a scris, pe Facebook, Radu Hossu, şeful Departamentului de Comunicare al USR PLUS Braşov.

Potrivit acestuia, noua majoritate USL 2.0 "blochează tot ceea ce vine din zona societăţii civile şi a USR PLUS".

"Motiv? Păi dacă blochezi proiectele îl faci pe Coliban să pară că nu face nimic, după care în 2024 te plângi că nu a făcut nimic. Hai să vedem dacă pot prosti îndeajuns de multă lume îndeajuns de mult timp încât să le iasă planul", a adăugat el.

La rândul său, primarul Allen Coliban (USR PLUS) a subliniat că PSD şi PNL au votat împotriva noului SkatePark pentru tineri.

"Am propus ca Braşovul să aibă un adevărat loc de SkatePark, aşa cum merită, care să fie amenajat sub Podul de la Fartec, dar motivul pentru care nu au fost de acord este că... ar deranja vecinii. Ce vecini? Cine locuieşte sub pod? Este clar că e un motiv fals şi nu îşi doresc ca tinerii să aibă un spaţiu adecvat de practicare a acestui sport. Mă voi lupta, în continuare, ca oraşul nostru să aibă un nou skatepark", a adăugat Coliban.

El a arătat că şedinţa CL a durat opt ore şi "a venit să consemneze şi să probeze ceea ce deja era evident, faptul că nu există o alianţă la Braşov între PNL şi USR PLUS, dimpotrivă există o alianţă menită să blocheze proiecte pe axa PSD şi PNL".

"(...) vot negativ pe noua propunere de organigramă, un vot negativ foarte puţin argumentat, mi s-a spus că se supradimensionează aparatul în condiţiile în care - noi suntem la 332 de posturi acum - am fi ajuns la 400 (...) Noua organigramă corectează o obligaţie a CL, aceea de a asigura servicii publice în domeniul educaţiei, sportului, recreerii, sunt lucruri pe care noua organigramă le cuprindea, noi acum nu avem pe nimeni în Primăria Braşov care să se ocupe, să fie de specialitate pe educaţie, pe zona de sport", a arătat Coliban, precizând că a convocat o şedinţă extraordinară luni, având pe ordinea de zi noua organigramă.

"Nu accept să fie trântită doar pe motiv politic, fără o dezbatere reală şi fără amendamente. (...) Dacă cineva îşi imaginează că trei ani de zile rolul pentru care a ajuns în Consiliul Local este să blocheze proiecte benefice braşovenilor şi să încerce să blocheze activitatea executivă, ei bine, îmi pare rău, nu ăsta este rolul. (...) Nu este o problemă că nu avem majoritate în Consiliul Local, în continuare voi merge cu proiectele importante pentru braşoveni", a completat Coliban.