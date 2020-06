Allianz: 9 milioane de angajati au un risc crescut de a deveni someri in 2021

Ziare.

Companii din intreaga lume au fost fortate sa isi opreasca activitatile pentru a tine sub control raspandirea noului coronavirus, ceea ce a creat presiuni financiare fara precedent pentru companiile mici si mari.In consecinta, majoritatea liderilor europeni s-au grabit sa adopte solutii pe termen scurt intr-un efort de a evita cresterea semnificativa a somajului.Allianz avertizeaza insa ca aceste politici pot avea repercusiuni mai tarziu."In cele mai mari cinci tari europene, estimam ca 9 milioane de angajati, respectiv 20% dintre cei inrolati in programe de lucru scurtate, au un risc crescut de a deveni someri in 2021, din cauza redresarii lente si a expirarii programelor", a scris intr-un raport Ludovic Subran, economist sef al Allianz."Le numim slujbe zombi; necesita politici ad hoc pentru a evita somajul in masa amanat", a explicat economistul.Potrivit Allianz, 45 de milioane de locuri de munca din cele mai mari cinci economii europene sunt incluse in prezent in scheme nationale de sprijin.Vorbind la emisiunea Street Signs a CNBC, Subran a afirmat, marti, ca politicile sunt un lucru bun, dar a subliniat in acelasi timp importanta ca guvernele sa le completeze cu alte initiative, in special pentru sectoarele cele mai afectate, cum ar fi constructiile, transporturile si ospitalitatea.Pentru a rezolva problema, guvernele ar trebuie sa incerce sa evite "rigidizarea" pietei muncii si sa se concdentreze pe intermedierea si recalificarea sectoarelor care sunt sustinute in prezent.Rata somajului din Uniunea Europeana a crescut in aprilie la 6,7%, de la 6,4% in martie, potrivit biroului european de statistica Eurostat. Unii economisti au spus ca rata somajului ar putea fi mult mai mare in statisticile viitoare, depinzand in cele din urma ce evolutia redresarii economice.Pentru a raspunde problemelor economice, UE lucreaza la un fond de investitii care ar atrage 750 de miliarde de euro prin emisiuni de obligatiuni, in vederea sustinerii sectoarelor si companiilor europene. Planul, propus la sfarsitul lunii mai, trebuie aprobat de guvernele si parlamentele nationale din cele 27 de state membre.