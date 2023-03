Formula 1: "veteranul' Alonso urcă din nou pe podium, dramă pentru Ferrari în prima cursă a sezonului

Prima cursă a sezonului din Formula 1, Marele Premiu al Bahrainului, a fost una perfectă pentru pentru piloții Red Bull și una excelentă pentru Aston Martin.

Max Verstappen și Sergio Perez au ucis drama în ceea ce privește primele două locuri la Bahrain.

Piloții Red Bull au reușit dubla, chiar dacă Leclerc l-a întrecut pe Perez la start și a ocupat o perioadă locul al doilea.

Leclerc ar fi putut urca măcar pe podium pentru scuderia, dar o problemă la motor l-a determinat să abandoneze.

Pe trei a urcat astfel spaniolul Fernando Alonso, 41 de ani, pilotul de la Aston Martin întrecându-l pe Carlos Sainz (Ferrari) și confirmând prestațiile foarte bune din teste și calificări.

Sainz a terminat pe patru, urmat de Hamilton (Mercedes), Stroll (Aston Martin) și Russell (Mercedes)

Clasament final: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Alonso, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Stroll, 7. Rusell, 8. Bottas

MAX VERSTAPPEN WINS THE OPENING RACE OF THE 2023 SEASON!!! 🙌#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Nw4WKNaYh6