Din Argentina până în Australia și din Norvegia până în Noua Scoție, aceste locuri alese de National Geographic Traveller (Marea Britanie) vor fi cap de afiș în anul care urmează.

The Cool List 2024 este lista celor mai interesante 30 de destinații, care trebuie vizitate în 2024, pe care se află și un loc destul de aproape de România.

Este vorba despre Albania, numită „steaua în ascensiune a Europei” și caracterizată astfel:

“Această piesă din puzzle-ul balcanic atrage un număr tot mai mare de vizitatori datorită coastelor sale adriatice și ionice, trecutului său otoman și comunist intrigant și scenei turistice relativ incipiente.

Adăpostiți în interiorul nordic, Alpii albanezi fac de asemenea parte din atracție. Cunoscut, mai degrabă amenințător, sub numele de Munții Blestemați, acest tărâm de vârfuri carstice zimțate este un vis pentru excursioniști, unde lincșii cutreieră pădurile de molid și florile sălbatice acoperă podelele văilor. Cei care doresc să abordeze traseele dificile din regiune pot porni într-un nou tur autoghidat de opt zile cu Walks Worldwide, care oferă un itinerar care include drumeții prin trecători de munte, cazări tradiționale la casele de familie și o vizită în satul Theth, punctul de plecare al traseului de drumeție Peaks of the Balkans”, scrie National Geographic Traveller.

Pe lista recomandărilor se află locuri de pe toate continentele, orașe, regiuni, dar și evenimente sportive, precum turneul final al Campionatului European, programat la vară în Germania.

– Alpii albanezi, Albania

– Belfast, Irlanda de Nord

– Emilia-Romagna, Italia

– Europa cu trenul

– Galloway și Ayrshire de Sud, Scoția

– Nordland, Norvegia

– North Yorkshire, Anglia

– Pompei, Italia

– Saimaa, Finlanda

– Tartu, Estonia

– EURO 2024, Germania

– Valletta, Malta

– Whisky în Țara Galilor

– Wild Atlantic Way, Irlanda

– Deșertul Atacama, Chile

– Lima, Peru

– Statul New York, SUA

– Miami, SUA

– Insula Dominica din Caraine

– Nova Scotia, Canada

– Texas, SUA

– Peninsula Yucatan, Mexic

– Ibera Wetlands, Argentina

– Akagera, Rwanda

– Pădurile uscate Andrefana, Madagascar

– Sierra Leone

– Sikkim, India

– Tainan, Taiwan

– Xi’an, China

– Victoria, Australia

