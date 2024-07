Trupul mumificat al unui alpinist, descoperit după 22 de ani. A fost identificat după pașaportul intact FOTO/VIDEO

Cadavrul mumificat al unui alpinist american a fost găsit la 22 de ani după ce acesta a dispărut, în Peru.

Alpinistul american William Stampfl a fost dat dispărut în iunie 2002, după ce a fost îngropat de o avalanșă pe malul muntelui Huascaran din Peru, a informat agenția de știri AFP.

În urma eforturilor de căutare și salvare de la acea vreme, cadavrul bărbatului de 59 de ani nu a reușit să fie găsit.

The mummified remains of #American #climber William Stampfl have been found 22 years after he went missing while scaling a snowy peak in #Peru. pic.twitter.com/E6pfbR2fqF