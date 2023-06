Militarul din Timişoara, care ameninţa de 24 de ore că se va arunca de la etajul 7 al unui bloc, a fost salvat de un alpinist care a coborât în rapel pe faţada blocului. VIDEO

Cu un gest ferm, salvatorul a împins bărbatul în cameră și a pus capăt unei operațiuni care a durat de joi până vineri dimineață.

Alpinistul care a ținut cu sufletul la gură martorii care asistau la operațiunea de salvare este angajat al ISU Timiș. Alpinistul Alin Vicol are 45 de ani și este pompier la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș, iar din 2014 este și alpinist ISU.

„Sunt alpinist de aproape 30 de ani. Nu era ceva deosebit. Am luat încă un coleg cu mine, domnul plutonier adjutant Lalici, nu putem să lucram singuri, suntem o echipă”, a declarat Alin Vicol la finalul operațiunii de salvare.

Salvatorul a mărturisit că bărbatul care ameința că se sinucide s-a speriat când s-a trezit cu alpinistul care cobora de la etajul superior, în rapel.

”S-a speriat când m-a văzut, sper să nu îmi poarte pică, eu am vrut să-l ajut. Eu nu am mai stat acolo, au stat cei de la poliție si, da, omul era speriat, vă dați seama, de moarte, când m-a văzut coborât de sus. A fost o misiune deosebit de delicată, pentru că, în orice moment, dacă el mă simțea deasupra lui, putea să se arunce sau să facă altceva sau putea să mă prindă și să cădem amândoi. Vă dați seama, eu am fost asigurat, ne-am luat toate masurile, deci riscurile erau aproape zero. Dar știți, nu poate să garanteze nimeni, iar reușita, știți cum era, jumătate-jumătate, fifty-fifty, puteam să-l prind sau să nu-l prind. Am avut noroc, l-am prins”, a mărturisit alpinistul.

Acesta a explicat că anterior acestei operațiuni de salvare alpiniștii de la ISU s-au documentat cum se intervine în cazuri similare în alte țări.

”Au mai fost situații în care ne-am documentat și în lume s-a intervenit în acest fel. Dar vă dați seama, nu putem copia, nicio misiune nu seamănă cu alta. Asta a fost o misiune care pe moment am gândit-o. Vă dați seama, am adaptat-o ți terenului și a funcționat. Nu știu dacă a durat maxim o oră. Mai greu a fost până venit vecinul de la etajul opt, că nu era acasă, că făceam poate mai repede”, a spus Alin Vicol.

Ultimul negociator al Politiei Timis, Gabriel Marian Zaharia, a vorbit la randu-i despre complexitatea misiunii.

”Așa a fost salvat bărbatul din Timisoara care amenința că se va arunca de la etaj.

Salvatorul a ieșit preț de o secundă pe geam și-a luat ultimele repere.

Apoi si-a pregătit dispozitivul de salvare și a acționat.

O operațiune de salvare pentru care pompierii timișoreni merită toate felicitările!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne. Comentariul însoțește o filmare care surprinde exact momentul salvării.

Bărbatul de 37 de ani din Timişoara, cadru militar, amenința încă de joi dimineață că se va arunca pe fereastră de la etajul 7 al unui bloc din municipiu. Acesta nu renunțase la acest gest nici peste noapte.

Vineri dimineaţă, se afla în continuare pe pervazul geamului, iar negocierile pentru a-l determina să renunţe la acest gest nu dăduseră roade.

Joi dimineață, militarul a așteptat ca iubita și fiica lui să plece de acasă, iar la scurt timp a fost observat într-o poziție nefirească pe geamul locuinței. Alarma s-a dat in momentul în care acesta a refuzat să răspundă la ușă și a și încuiat-o pentru ca nimeni să nu intre în apartament.

Bărbatul este cadru militar, fiind subofiţer la Unitatea Militară 01109 Timişoara. El este angajat al MApN din 2007. Militarul nu a participat la misiuni în teatrele de operaţii, iar la ultima evaluare psihologică a fost declarat apt limitat. El este necăsătorit şi are un copil.