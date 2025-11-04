Mai mulți alpiniști și-au pierdut viața în urma unei avalanșe în Himalaya. Ce se știe despre victime

Șapte alpiniști au murit după ce au fost loviți de o avalanșă pe un vârf din Himalaya, în nord-estul Nepalului.

Cinci dintre ei erau străini și doi erau nepalezi, a anunțat agenția de expediții Seven Summit Treks.

Tragedia a avut loc luni, 3 noiembrie, la ora locală 9:00 (5:15 ora României), în apropierea taberei de bază a muntelui Yalung Ri, din districtul Dolakha.

Salvatorii au localizat două cadavre și încă le mai caută pe celelalte cinci, despre care se crede că ar putea fi îngropate în zăpadă. Se pare că alți cinci alpiniști s-au întors la tabără de bază cu răni ușoare.

Toți acești alpiniști făceau parte dintr-un grup care a plecat cu o oră înainte de avalanșă, a spus șeful poliției districtuale pentru BBC.

Cadavrele celorlalți 5 alpiniști decedați „s-ar putea afla la 3-4,5 metri sub zăpadă”, a anunțat Mingma Sherpa, președintele Seven Summit Treks. „Va dura ceva timp până vor fi găsiți”.

Printre decedați se află doi italieni, un canadian, un german, un francez și doi nepalezi care erau drept ghizi.

Adjunctul șefului poliției locale, Gyan Kumar Mahato a spus pentru sursa citată că elicopterul de salvare a aterizat în zona Na Gaun din Dolakha, la 5 ore de mers pe jos de tabără de bază Yalung Ri.

Unul dintre alpiniștii răniți a spus pentru The Kathmandu Post că au cerut ajutor de mai multe ori, dar fără rezultat.

„Dacă echipele de salvare ar fi ajuns la timp, s-ar fi putut salva mai multe vieți”, a precizat el pentru ziarul nepalez.

Mahato a spus că eforturile de salvare au fost îngreunate de vremea nefavorabilă și de probleme logistice.

The Kathmandu Post a precizat că grupul voia să urce pe vârful Dolma Khang din apropiere, care are o altitudine de 6.332 de metri.

Toamna este un sezon popular pentru drumeți și alpiniști în Nepal, pentru că vremea și vizibilitatea tind să fie mai bune, dar chiar și așa, riscul de vreme severă și avalanșe rămâne.

