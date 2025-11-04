Mai mulți alpiniști și-au pierdut viața în urma unei avalanșe în Himalaya. Ce se știe despre victime

Autor: Maria Popa
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 13:13
408 citiri
Mai mulți alpiniști și-au pierdut viața în urma unei avalanșe în Himalaya. Ce se știe despre victime
Alpiniști Foto: Pixabay

Șapte alpiniști au murit după ce au fost loviți de o avalanșă pe un vârf din Himalaya, în nord-estul Nepalului.

Cinci dintre ei erau străini și doi erau nepalezi, a anunțat agenția de expediții Seven Summit Treks.

Tragedia a avut loc luni, 3 noiembrie, la ora locală 9:00 (5:15 ora României), în apropierea taberei de bază a muntelui Yalung Ri, din districtul Dolakha.

Salvatorii au localizat două cadavre și încă le mai caută pe celelalte cinci, despre care se crede că ar putea fi îngropate în zăpadă. Se pare că alți cinci alpiniști s-au întors la tabără de bază cu răni ușoare.

Toți acești alpiniști făceau parte dintr-un grup care a plecat cu o oră înainte de avalanșă, a spus șeful poliției districtuale pentru BBC.

Cadavrele celorlalți 5 alpiniști decedați „s-ar putea afla la 3-4,5 metri sub zăpadă”, a anunțat Mingma Sherpa, președintele Seven Summit Treks. „Va dura ceva timp până vor fi găsiți”.

Printre decedați se află doi italieni, un canadian, un german, un francez și doi nepalezi care erau drept ghizi.

Adjunctul șefului poliției locale, Gyan Kumar Mahato a spus pentru sursa citată că elicopterul de salvare a aterizat în zona Na Gaun din Dolakha, la 5 ore de mers pe jos de tabără de bază Yalung Ri.

Unul dintre alpiniștii răniți a spus pentru The Kathmandu Post că au cerut ajutor de mai multe ori, dar fără rezultat.

„Dacă echipele de salvare ar fi ajuns la timp, s-ar fi putut salva mai multe vieți”, a precizat el pentru ziarul nepalez.

Mahato a spus că eforturile de salvare au fost îngreunate de vremea nefavorabilă și de probleme logistice.

The Kathmandu Post a precizat că grupul voia să urce pe vârful Dolma Khang din apropiere, care are o altitudine de 6.332 de metri.

Toamna este un sezon popular pentru drumeți și alpiniști în Nepal, pentru că vremea și vizibilitatea tind să fie mai bune, dar chiar și așa, riscul de vreme severă și avalanșe rămâne.

Ce spune premierul Bolojan despre decesul muncitorului român la Roma. „Pentru el a fost prea târziu”
Ce spune premierul Bolojan despre decesul muncitorului român la Roma. „Pentru el a fost prea târziu”
Premierul Ilie Bolojan a transmis, marţi, 4 noiembrie, un mesaj de condoleanţe după decesul muncitorului român la Roma, apreciind curajul celor care au intervenit. Românul a fost prins...
Fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, anunță că va candida ca independent la Primăria Capitalei. Se bazează pe sprijinul unui fost premier
Fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, anunță că va candida ca independent la Primăria Capitalei. Se bazează pe sprijinul unui fost premier
Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidând ca independent, el spune că mizează pe experiența sa guvernamentală și pe...
#alpinisti morti Nepal, #avalansa, #Himalaya, #turisti straini, #nepalezi, #nepal , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dati afara imediat! Ce faceau doi jurnalisti in direct la TV, chiar in spatele prezentatorului
ObservatorNews.ro
"Nu mai rezist". Ultimele cuvinte ale romanului mort dupa prabusirea Torre dei Conti. "Roma plange astazi"
DigiSport.ro
Adrian Mutu a facut anuntul, dupa ce a batut palma cu Fiorentina

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Infirmiera din Bihor, care, împreună cu un bărbat, a bătut o pacientă în curtea centrului de recuperare, a fost reținută de polițiști
  2. Coreea de Nord a lansat mai multe rachete chiar înaintea vizitei șefului Pentagonului în Seul
  3. Mai mulți alpiniști și-au pierdut viața în urma unei avalanșe în Himalaya. Ce se știe despre victime
  4. De ce se închide Catedrala Națională astăzi. Când va mai fi redeschis edificiul pentru vizitare
  5. În spațiu miroase a friptură. Chinezii gătesc primele aripioare în cosmos: „Pur și simplu fantastice!” VIDEO
  6. Care au fost ultimele cuvinte ale muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului medieval italian. Ce le-a spus salvatorilor
  7. Mark Rutte ajunge la București pentru prima dată ca șef NATO. Vizita are loc după anunțul retragerii trupelor SUA din România
  8. Amenzi uriașe pentru persoanele care jignesc angajați ai statului. Proiectul de lege este susținut de Guvern
  9. Percheziţii DIICOT de amploare în Bucureşti şi Dâmboviţa. Evaziune fiscală de peste 8 milioane de lei
  10. Unchiul celebrei cântărețe Laura Pausini a fost ucis de un cetățean român, în Italia. Bărbatul s-a predat la poliție, dar inițial fugise de la locul faptei