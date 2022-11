Măcel pe un stadion din Turcia: șoferii de pe ambulanțe, complici cu fanii oaspeților VIDEO

O partidă din campionatul Turciei a fost oprită de arbitru după ce un suporter al gazdelor l-a lovit cu brutalitate pe portarul oaspeților.

Meciul dintre Goztepe și Altay (liga a doua turcă) a fost oprit definitiv de arbitru la jumătatea primei reprize. Un fan al lui Goztepe primea îngrijiri medicale, după ce o petardă trimisă de fanii oaspeților i-a explodat direct în față.

Apoi, in suporter de la Goztepe a intrat pe teren, a luat steagul de la colțul terenului și l-a lovit în cap pe portarul lui Altay, Ozan Evrim Ozenc.

Derby-ul Izmirului s-a oprit, iar forțele de ordine au intervenit pentru a opri măcelul între suporterii celor două echipe.

Poliția a trimis azi un comunicat, precizând că cei care i-au ajutat pe fanii lui Altay să introducă petardele pe stadion sunt chiar șoferii celor două ambulanțe. Aceștia au intrat cu pachetele pe stadion, apoi le-au lăsat în toaletele din sectorul destinat oaspeților.

Goztepe vs Altay in Turkey was interrupted after a fan attacked the Altay goalkeeper with the corner flag… 😧pic.twitter.com/ylfsSKmrxM