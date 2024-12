Alternosfera își îndeamnă fanii să aleagă adevărul și democrația, nu influențe obscure. Cel mai nou album al basarabenilor este despre propagandă și manipulare.

Cel de-al saptelea album trupei Alternosfera din Republica Moldova se numeste "Steaguri fără culori" și a fost lansat într-un moment de criză la nivel global. Cu referire directă la contextul actual politic din întreaga lume, când manipularea și propaganda câștigă tot mai mult teren în rândul populației.

În Republica Moldova, cetățenii și-au votat recent președintele, însă și în țara de peste Prut au fost multe probleme în ceea ce privește votul cetățenilor. La granița moldovenilor este războiul dintre Ucraina și Rusia, iar spaima că s-ar putea întâmpla și în Moldova există printre toți cetățenii.

Alternosfera a inclus în noul album "Steaguri fără culori" toate aceste elemente pe care societatea le traieste de câțiva ani încoace.

"Inițial, ne doream să facem public numele noului album de ziua trupei, pe 13 decembrie, dar am simțit nevoia unui nou "statement". Un artist e ceea ce vede. Indiferent din ce zonă artistică vine, el trebuie să simtă dorința internă de a se expune, de a se exprima pe subiecte incomode, precum războiul sau propaganda. Misiunea artei contemporane este de a provoca sentimente punând întrebări", consideră Marcel Bostan, solistul Alternosfera.

Conceptul noului album a început să prindă contur după şocul pandemiei şi tot ce a urmat. Conflictul intern, dragostea, singurătatea, religia, războiul. Îmi doream un album mai personal. Spre finalul anului 2021 erau deja gata mai multe track-uri, printre care Aritmii şi Bonjour Madame.

„În vara lui 2021, deși politicul ne vorbea despre pace, era clar că urmeaza un război. Pe fondul tensiunilor tot mai accentuate intre Rusia si Ucraina, am scris piesa <>. Inițial, textul m-a speriat, pentru că ultimul lucru pe care mi-l doresc de la muzica Alternosfera este să incite la ură. Am decis sa pun track-ul pe raft, de teamă să nu fim considerați paranoici. În februarie 2022, însa, a început nebunia războiului, iar piesa și-a consolidat mesajul. La un an de la invazia Rusiei în Ucraina, adânc afectați de tragedia ucraineană, am simțit nevoia să lansăm <>, un statement anti-război”, povesteste Marcel Bostan, lider Alternosfera, despre cum a aparut albumul "Steaguri fara culori".

Lansarea albumului "Steaguri fără culori" va fi lansat pe 8 februarie 2025, la Chisinau Arena, Chisinau.

