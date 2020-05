Anvelope la cele mai bune preturi pe altex.ro

Ziare.

com

Specialistii recomanda alegerea a doua seturi de pneuri, respectiv de vara si de iarna, precum si inlocuirea acestora o data la 5 ani sau chiar mai devreme daca acestea prezinta semne de uzura. De asemenea, spun acestia, este esential sa alegem intotdeauna cauciucuri de calitate superioara.Bugetul nu ar trebui sa fie o problema atunci cand esti in cautarea unor anvelope pentru masina ta, deoarece pe altex.ro gasesti promotii la anvelope in orice sezon!Iata care sunt tipurile de pneuri pe care le poti achizitiona din acest magazin online, care ofera cele mai bune preturi din piata.Daca vrei sa fii in siguranta atunci cand iti conduci masina prin oras si pe distante lungi, ar fi indicat sa investesti intr-un set de anvelope de buna calitate, potrivite sezonului in care ne aflam.Astfel, in anotimpul cald, ai nevoie de anvelope de vara confectionate special pentru a contracara efectele incalzirii excesive a materialului compozit din componenta cauciucului.Totodata, anvelopele de vara au rolul de a combate acvaplanarea, un fenomen des intalnit vara si toamna, cand ploile pot creea acumulari de apa pe carosabil.Din fericire, alegerea unor pneuri de vara sigure si perfomante nu mai este o misiune dificila, deoarece Altex iti vine in ajutor. In primul rand, accesand site-ul, vei regasi o gama variata de anvelope de vara, la preturi foarte bune.Daca nu ne crezi, te poti convinge vizitand https://altex.ro/anvelope-vara/cpl/filtru/promotii-3803/promotii/ Din oferta celor de la Altex fac parte anvelope de la branduri renumite pentru calitatea produselor pe care le produc. Astfel, din magazinul online Altex poti comanda pneuri Michelin, Continental, Bridgestone, Pirelli, Dunlop sau Goodyear.Asa cum probabil stii deja, pe timpul iernii legislatia rutiera in vigoare interzice deplasarea cu masina dotata cu anvelope de vara. Asadar, pentru anotimpul rece, atunci cand temperaturile incep sa scada sub 7 grade Celsius, vei avea nevoie de un set de pneuri de iarna.Anvelopele de iarna se disting de cele de vara si de cele all season printr-o serie de caracteristici. De exemplu, acestea prezinta un nivel ridicat de aderenta, au banda de rulare mai accentuata si indeparteaza mai eficient apa de pe suprafata lor.Asadar, chiar daca ne aflam in anotimpul cald, te poti pregati deja pentru a-ti dota masina corespunzator pentru sezonul care va urma. Poti gasi cele mai bune preturi la anvelope de iarna pe altex.ro.Anvelopele all season sunt o varianta accesibila pentru soferii care circula deseori in oras si mai putin la drum lung sau pe suprafete denivelate. Totusi, acestea ofera performante destul de bune pe drumuri umede sau in iernile blande.Multe dintre automobile sunt dotate din fabrica cu anvelope all season, tocmai pentru ca sunt concepute pentru a oferi calatorii linistite pe tot parcurusul anului. Gasesti pneuri pentru toate sezoanele si pe altex.ro, de asemenea la preturi foarte avantajoase.Comanda anvelope la cele mai bune preturi de pe altex.ro si beneficiezi de livrare rapida chiar la tine acasa!