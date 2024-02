Autorităţile din Filipine au anunțat că cel puţin cinci persoane au murit, iar alte 31 au fost rănite în urma unei alunecări de teren care a acoperit două autobuze şi mai multe locuinţe într-o regiune muntoasă în sudul Filipinelor, relatează AFP.

Această alunecare de teren a avut loc marţi seara, 6 februarie, într-un sat minier, în provincia Davao de Oro, pe Insula Mindanao.

Sensitive content

WATCH: Responders dig through the rubble to pull out one of the victims of the rain-induced landslide that buried two buses at a mining site in Brgy. Masara in Maco, Davao de Oro on Tuesday evening.

Forty-five people have been rescued, including 3 in critical… pic.twitter.com/CmQYKqo3N1