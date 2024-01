Alunecare de teren pe o autostradă din Columbia. Momentul în care mașinile sunt înghițite de pământ VIDEO

Cel puţin 34 de persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite în urma unei alunecări de teren pe o autostradă, provocată de ploile abundente în nord-vestul Columbiei, relatează Reuters.

Alunecarea de teren, care a avut loc vineri după-amiază, a acoperit o şosea care leagă oraşele Quibdo şi Medellin, în provincia Choco din Pacific, au precizat autorităţile într-un comunicat.

Salvatori şi câini din întreaga Columbie au fost trimişi la faţa locului pentru a căuta persoane rănite, se arată în comunicat. Noroiul înghiţise complet mai multe maşini de pe şosea.

Cel puţin 17 cadavre au fost, de asemenea, transferate la Medellin pentru a fi examinate de medicii legişti, au declarat autorităţile.

Imaginile de pe reţelele de socializare au arătat momentul în care o bucată mare de pământ s-a desprins de pe un munte şi a căzut peste mai multe maşini care se deplasau pe drumul inundat de dedesubt, potrivit Reuters.

🚨COLOMBIA – Mountain collapses after heavy rain in landslide killing at least 33 and injuring dozens

Yesterday, a landslide on the road connecting Quibdo, the capital of Choco department, and Medellin, resulting in the deaths of at least 33 people, mostly children

