Momentul în care mai multe case dintr-o regiune din estul Elveției sunt distruse într-o alunecare de teren VIDEO

Şase case au fost distruse într-o alunecare de teren importantă în satul Schwanden, în estul Elveţiei, după mai multe zile de ploi puternice, scrie presa locală, care nu evocă victime.

Această alunecare de teren violentă a avut loc marţi seara, către ora locală 17.30 (18.30, ora României), în sătucul Schwanden, în cantonul Glaris, a anunţat poliţia cantonală, citată de agenţia ATS.

Un volum important de noroi, roci şi fragmente s-a deversat pe versantul unui munte şi a distrus sau acoperit şase case, precizează poliţia.

Altă alunecare de teren a avut loc câteva ore mai târziu.

