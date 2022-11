Case ”înghițite” și mașini duse în mare în Italia, în urma unei alunecări de teren. Bilanțul persoanelor dispărute VIDEO

Cel puţin 13 persoane au fost date dispărute sâmbătă, într-o alunecare de teren, în urma unor ploi puternice pe Insula italiană Ischia, în largul Napoli, potrivit agenţiilor italiene de presă Ansa şi Agi, relatează AFP.

Alunecarea de teren a avut loc în oraşul Casamicciola Terme, în nordul insulei, a ”înghiţit o casă” şi a dus mai multe maşini în mare, anunţă pompierii, care precizează că căutau persoane date dispărute.

#BREAKING: At least 12 people missing following landslides caused by heavy rain in Casamicciola Terme area of Ischia, officials on Italian island say pic.twitter.com/5A81LyCxuN