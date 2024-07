Tragedie în India: Cel puțin 41 de persoane au murit în urma unei alunecări de teren. "Situaţia este gravă" FOTO/VIDEO

Cel puţin 41 de persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma unor alunecări de teren care s-au produs pe dealurile din statul Kerala, situat în sudul Indiei, au anunţat marţi, 30 iulie, autorităţile locale.

Operaţiunile de salvare sunt îngreunate după prăbuşirea unui pod principal din acea regiune, relatează Reuters.

Deeply saddened by the tragic landslide in #Wayanad , claiming over 36 lives. Although the Indian Army has swiftly deployed rescue teams, I strongly urge #TNGovt to extend a helping hand to our neighbouring state #Kerala in this difficult time, offering all possible support for… pic.twitter.com/p5sS9Xerzj

Ministrul Sănătăţii din statul Kerala, Veena George, a declarat că peste 70 de persoane au fost rănite, iar Indian Express a raportat că multe victime au fost luate cel mai probabil de apele râului Chaliyar.

Death toll rises to 11 in Waynad, Kerala landslides, dozens are still missing. Prayers 🙏 pic.twitter.com/IqKjVJqaT1

Ministrul Pădurilor din Kerala, A K Saseendran, a declarat pentru Reuters că "situaţia este gravă", adăugând că "Guvernul a mobilizat toate agenţiile de salvare" după alunecările de teren din districtul Wayanad. Mai multe ploi au fost prognozate pe parcursul zilei de marţi.

8 dead, over 100 feared trapped in massive landslide in Wayanad, Kerala. Disaster relief personnel on site, prayers for the families and survivors. pic.twitter.com/SCWDsYGPVp

Armata a fost chemată să construiască un pod temporar după ce un pod din district, ce lega zona afectată - în principal cu plantaţii de ceai şi nucşoară - de cel mai apropiat oraş, Chooralmala, a fost distrus, a adăugat A K Saseendran. Canalul local de ştiri Asianet TV a relatat că 41 de persoane au murit după ce alunecările de teren au provocat ravagii în regiune.

Kerala | A team of Army personnel have left for landslide-hit Wayanad from Kannur to carry out search and rescue operation

Imaginile difuzate de televiziuni au arătat cum membri ai personalului de ajutorare îşi croiau drum printre stânci şi copaci dezrădăcinaţi, în timp ce apa noroioasă continua să se reverse, iar multe case erau deja distruse.

The death toll in the Wayanad landslides has risen to 8. Those dead also include three children.

The first landslide was reported at nearly 2 am. Later, at nearly 4.10 am, the district was struck by another landslide. #WayanadLandslide #Wayanad #Kerala pic.twitter.com/TCAWfMdaCz