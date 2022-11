Cel puțin 14 oameni care participau la o înmormântare au murit din cauza unei alunecări de teren

O alunecare de teren produsă duminică în oraşul Yaounde, capitala Cameronului, a ucis cel puţin 14 persoane care participau la o înmormântare, a anunţat guvernatorul regiunii, potrivit Reuters.

”Transportăm cadavrele la morga spitalului central, iar căutarea altor persoane sau trupuri neînsufleţite este în desfăşurare”, a declarat pentru reporterii aflaţi la faţa locului guvernatorul provinciei Centrale din Camerun.

Zeci de persoane asistau la o înmormântare pe un teren de fotbal situat la baza unui dig cu o înălţime de 20 de metri, care s-a prăbuşit peste aceştia, a declarat pentru agenţia Reuters un martor ocular.

Breaking

Many people have died in a landslide in Damas, Yaounde. Developing story. pic.twitter.com/hpPo4NJj5W