Primul fost președinte condamnat din istoria Columbiei, aproape de un verdict final. Álvaro Uribe află dacă va executa 12 ani de arest la domiciliu

Autor: Andreea Deaconescu
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 08:07
127 citiri
Primul fost președinte condamnat din istoria Columbiei, aproape de un verdict final. Álvaro Uribe află dacă va executa 12 ani de arest la domiciliu
Fostul preşedinte columbian Alvaro Uribe FOTO Hepta

Fostul preşedinte columbian Alvaro Uribe, încă popular şi influent în ţară, va afla marţi, 21 octombrie, dacă va trebui să execute o pedeapsă de 12 ani de arest la domiciliu pentru că a făcut presiuni asupra unor paramilitari cu scopul de a nega legăturile lor cu el, notează AFP.

Fostul lider de dreapta (2002-2010) a primit în august, în primă instanţă, pedeapsa maximă pentru tentativă de a face presiuni asupra martorilor cu scopul de a evita asocierea cu miliţiile de extremă dreapta care au dus un război sângeros împotriva gherilelor.

El a fost condamnat pentru manipularea martorilor şi fraudă procedurală, într-un caz care l-a transformat în primul fost preşedinte din istoria ţării condamnat.

Ulterior, justiţia columbiană a ridicat arestul la domiciliu în aşteptarea procesului său în apel.

Alvaro Uribe, 73 de ani, rămâne o figură-cheie pe scena politică din Columbia, unde exercită o mare influenţă asupra opoziţiei de dreapta de când primul preşedinte de stânga al ţării, Gustavo Petro, a preluat funcţia, în 2022.

Apărarea sa a atacat condamnarea. Justiţia urmează să decidă marţi dacă o confirmă, cu sau fără modificări, sau o anulează.

Această afacere foarte mediatizată a început în 2018, când Curtea Supremă a deschis o anchetă privind presupusele legături ale lui Alvaro Uribe cu paramilitarii, în urma acuzaţiilor lansate de senatorul de stânga şi candidat la preşedinţie Ivan Cepeda.

Un fost membru al miliţiilor de extremă dreapta, Juan Guillermo Monsalve, a devenit un martor-cheie, afirmând că avocatul lui Uribe a încercat să-l mituiască.

Fostul preşedinte a negat întotdeauna orice legătură cu paramilitarii şi susţine că acest caz este o persecuţie politică instrumentată de stânga.

Numele său apare, de asemenea, în cel puţin alte trei anchete privind crearea şi finanţarea unui grup paramilitar, mai multe crime şi uciderea unui apărător al drepturilor omului. Toate sunt în mâinile procuraturii columbiene.

În cazul în care condamnarea sa este confirmată, Uribe va putea introduce recurs la Curtea Supremă, o revizuire a procesului care ar putea dura luni sau chiar ani.

Alegeri în Capitală. Pe ce fobie mizează PSD - „Dacă se află pe buletinul de vot și Ciucu, și Drulă, USR e condamnat la irelevanță”
Alegeri în Capitală. Pe ce fobie mizează PSD - „Dacă se află pe buletinul de vot și Ciucu, și Drulă, USR e condamnat la irelevanță”
Alegerile pentru Primăria Capitalei generează tot mai multe reacții publice pe măsură ce data organizării lor se apropie. Actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), conduce în...
De ce și-a îndepărtat Sorin Grindeanu adversarii: „Absența contracandidaților reflectă un instinct de coeziune tipic marilor partide în perioade de criză”
De ce și-a îndepărtat Sorin Grindeanu adversarii: „Absența contracandidaților reflectă un instinct de coeziune tipic marilor partide în perioade de criză”
Congresul Partidului Social Democrat din 7 noiembrie se anunță unul liniștit, cu un singur candidat la președinția formațiunii: actualul interimar Sorin Grindeanu. Deși la prima vedere...
#Alvaro Uribe, #columbia, #pedeapsa, #extrema dreapta , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un sat cu 1.485 de locuitori a devenit "capitala" tarii! Cea mai mare surpriza din istorie
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: "Au venit pe rosu". Decizia neasteptata: "Ori sunt Becali, ori sunt papagal"

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Secretele pe care Putin nu le-ar fi vrut dezvăluite. Un fost ofițer FSB, implicat în otrăvirea liderilor opoziției, a mărturisit cum își elimină liderul de la Kremlin adversarii
  2. Primul fost președinte condamnat din istoria Columbiei, aproape de un verdict final. Álvaro Uribe află dacă va executa 12 ani de arest la domiciliu
  3. Ministrul Apărării refuză să explice de ce nu a făcut stagiul militar. "Am 52 de ani. Ar fi un pic cam târziu şi statul nu m-ar folosi prea mult apoi"
  4. Acord de miliarde între SUA și Australia pentru mineralele rare. Replica Occidentului la monopolul Chinei
  5. Compania energetică Naftogaz primește un sprijin crescut de la BERD: ”Cifrele economice sunt impresionante pentru o țară aflată în conflict”
  6. Trump a câștigat prima bătălie: Judecătorii autorizează trimiterea Gărzii Naționale în orașele „rebele” până la judecarea pe fond a dosarului
  7. Fostul director FBI cere retragerea acuzațiilor împotriva sa. Afirmă că procesul său este alimentat de "ranchiuna personală" a președintelui american
  8. Donald Trump demolează o parte din Casa Albă ca să ridice o sală de bal. "Va respecta în totalitate clădirea existentă"
  9. UE și dificultățile dreptului de veto. Este dispus blocul comunitar să facă un compromis în fața lui Viktor Orban pentru a facilita aderarea Ucrainei?
  10. Harta clădirilor în pericol de colaps din București. Câți ani ne-ar lua să le consolidăm pe toate