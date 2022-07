Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo (37 de ani) e în centrul unor dezvăluiri spectaculoase făcute de o jurnalistă americană, Aly Eckmann, care susține că a petrecut o noapte în compania starului lusitan.

Prezentatoare de televiziune și de radio, Aly Eckmann a făcut carieră și ca fotomodel, iar în ultima perioadă e cunoscută pentru aparițiile sale incendiare pe platforma erotică OnlyFans.

Într-o declarație pe rețelele sociale, Aly Eckmann a relatat o întâlnire nocturnă pe care a avut-o în trecut cu super-fotbalistul Cristiano Ronaldo.

"Am fost prezentă la lansarea noului lui parfum. La petrecere ne-am împrietenit și Cristiano m-a invitat la el acasă. I-am spus că nu, pentru că a doua zi trebuie să lucrez și știam ce se va întâmpla dacă merg la el acasă", a povestit americanca pe contul său de TikTok, răspunzând la o întrebare a unui follower.

„Dar prietena mea care a fost acolo cu mine mi-a spus că nu pot să-l refuz pe Cristiano Ronaldo. Așa că am fost de acord să ne întâlnim, dar numai dacă șoferul lui mă va lua când îi voi cere. Așa că am mers la el acasă, am băut câteva pahare de șampanie și pe la ora trei i-am spus că vreau să plec. Iar el și-a trimis șoferul după mine”, a completat bruneta.

