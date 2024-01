Australian Open 2024: jucătoarea "cu arme nucleare" s-a dezlănțuit. Victorie mare în fața unei adversare de top

Cristian Tudor Popescu spune despre această jucătoare că "are arme nucleare".

Americanca Alycia Parks, ajunsă la 23 de ani, începe ușor-ușor să confirme. Ea a obținut un rezultat excelent, învingând-o pe Leylah Fernandez, fosta finalistă de la US Open.

În turul doi de la Australian Open, Alycia Parks a trecut de Fernandez cu 7-5, 6-4, după în meci în care a dat drumul loviturilor extrem de puternice, care i-au adus asemănarea cu Serena Williams.

Pe Alycia Parks o așteaptă o confruntare de senzație în turul al treilea. O va întâlni pe Cori Gauff, locul 4 WTA, în vârstă de 19 ani, campioana de la US Open.

Gauff a trecut de compatrioata ei Caroline Dolehide, scor 7-6, 6-2.

Alycia Parks is through to the third round of a Grand Slam for the FIRST time 🫶🇺🇸#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/J8ZDXFA1Pb