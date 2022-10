Anișoara, sau Alyssa Bounty - după numele de scenă, este o tânără de 22 de ani din Moldova, recunoscută ca fiind singura actriță de filme pentru adulți de dincolo de Prut.

Ea a acordat un amplu interviu, în care a spus lucrurilor pe nume, mărturisind că a renunțat la medicină pentru o meserie mult mai bănoasă.

"Călătoria mea în industria pornografică a început acum 3 ani, după ce am renunțat la facultatea de medicină când mi-am dat seama că diploma mea nu avea nicio valoare în afara Moldovei. Apoi am decis să merg cu prietenul meu în Irlanda la muncă. La început am lucrat ca manichiuristă, dar nu aveam suficienți bani din această ocupație, așa că m-am angajat ca model web", a povestit ea.

"Devenind din ce în ce mai populară ca model web, am primit o scrisoare de la un producător din Ungaria care m-a invitat să dau o probă pentru o filmare porno și am acceptat. A fost prima mea experiență în domeniul porno și am primit o mulțime de bani pentru prima mea filmare, aproximativ două salarii medii europene lunare. Prietenul meu a fost de acord cu decizia mea, dar atât mama, cât și tata s-au supărat pe mine când au aflat despre asta. După un timp și după multe discuții, și-au dat seama că nu era nimic în neregulă cu munca mea și au acceptat-o, dar preferă să nu discute subiectul. Nu mai țin legătura cu restul rudelor mele după ce au aflat ce fac și nici măcar sora mea nu m-a putut înțelege", a mai spus Alyssa.

"Noi toți, mă refer la actori, suntem obligați prin contract să ne supunem la fiecare două săptămâni la o serie de teste pentru toate bolile cu transmitere sexuală posibile. Prin aceste teste, cred că suntem protejați în proporție de 99% de riscul de a contacta ceva. Este mult mai sigur să faci sex cu un actor porno decât cu un bărbat pe care îl întâlnești într-un club", a explicat actrița, care a dezvăluit și cât se câștigă în această industrie.

"Fiecare actor are propriile tarife, bineînțeles că există și tarife fixe pentru anumite tipuri de filmări, dar, de asemenea, fiecare actor are capacitatea de a-și stabili propriile tarife pentru munca pe care crede că o merită. Exact asta fac. Bărbații sunt plătiți în mod diferit pentru filmări, dar munca lor este mai ieftină decât a unei femei, pentru că este mai ușor pentru ei. Dacă lucrezi în fiecare zi, poți câștiga până la 100.000 de euro (aproape 1,9 milioane de lei) pe lună. Salariul minim este de aproximativ 500 de euro pe filmare, vorbim de categoria solo", a explicat Anișoara.

