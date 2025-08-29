Persoanele cu antecedente de Alzheimer în familie își pot reduce riscul de a dezvolta boala prin modificări ale dietei. Ce trebuie să mănânce

Un studiu amplu, pe termen lung, sugerează că respectarea unei diete sănătoase poate reduce riscul de a dezvolta Alzheimer, mai ales dacă te-ai născut cu factori genetici de risc. Studiul, realizat de cercetători în nutriție și genetică de la Harvard Medical School și Mass General Brigham, a comparat genele și dietele a 16.497 de femei și 9.828 de bărbați din SUA, pe o perioadă de trei decenii.

Studiul a urmărit schimbările cognitive ale participanților, ținând evidența a ceea ce mâncau și în ce măsură respectau un model de dietă tipic mediteraneană, bogată în legume proaspete, ulei de măsline, nuci, pește și leguminoase.

Numeroase studii au arătat că o dietă de tip mediteranean, bogată în nutrienți esențiali din ingrediente precum pește gras, fasole și nuci, poate ajuta la reducerea riscului de demență și la promovarea sănătății creierului. Totuși, acesta este primul studiu care arată că persoanele cu risc genetic mai mare de a dezvolta Alzheimer obțin beneficii cognitive și mai mari de pe urma unei astfel de diete. În cadrul acestui studiu, cele 420 de persoane cu două copii ale variantei genetice APOE4 — gena cel mai strâns asociată cu riscul de Alzheimer — au reușit să își reducă riscul de a dezvolta demență cu 35% prin respectarea unei diete bogate în omega-3, fibre și verdețuri.

„Acest lucru nu a fost raportat în studiile anterioare și nu ne-am fi așteptat neapărat la el,” a declarat primul autor al studiului, Yuxi Liu, pentru Business Insider.

O „sinergie” protectoare între alimente precum uleiul de măsline și verdețuri

Nu există un ingredient secret în dieta mediteraneană care să fie protector. Beneficiile pentru creier nu pot fi replicate prin suplimente. În schimb, cercetătorii vorbesc despre o anumită „sinergie” benefică prezentă în mesele mediteraneene.

„Modul în care absorbim nutrienții din alimente este diferit,” a declarat pentru Business Insider Puja Agarwal, profesor asistent de nutriție la Rush University Alzheimer’s Disease Center, care nu a fost implicată în acest studiu. „Modul în care ajung în intestin, împreună cu conținutul de fibre și alte aspecte ale dietei, face ca absorbția să fie diferită, și nu exact similară unui supliment.”

Cercetătorii nu sunt siguri exact ce anume produce beneficiile cognitive, dar suspectează că grăsimile sănătoase joacă un rol (poate datorită prezenței uleiului de măsline) și unele componente de carotenoide (substanțe chimice din fructe și legume colorate) care ar putea influența căile metabolice din creierul purtătorilor APOE4/4, prevenind demența.

Aproximativ 25% dintre noi au o copie a variantei genetice APOE4 asociată cu Alzheimer (și 6.317 dintre participanții la studiu aveau), un factor care dublează și chiar triplează riscul de a dezvolta boala. Două copii ale APOE4, una moștenită de la mamă și alta de la tată, sunt mai rare, afectând doar aproximativ 2–3% din populația globală. Aceasta crește și mai mult riscul de Alzheimer, crescând riscurile unei persoane de a dezvolta boala la aproximativ 60% pe parcursul vieții. Actorul Chris Hemsworth a recunoscut public faptul că are două copii ale genei APOE4, asociată cu un risc ridicat de Alzheimer.

Acest nou studiu este deosebit de valoros pentru cercetători, a spus Agarwal, deoarece există foarte puține date solide despre ce ar putea face persoanele cu două copii ale genei APOE4 pentru a-și proteja creierul de deteriorare. Aceasta este cauzată parțial de lipsa datelor pe termen lung pentru persoanele cu risc de Alzheimer, ceea ce face dificilă stabilirea unor concluzii clare între genetică, dietă și evoluția bolii.

„Studiul aduce un strat suplimentar în discuția noastră,” a spus Agarwal. „Fiecare nutrient are propria sa cale și aceste căi nu sunt neapărat identice pentru persoanele cu predispoziții genetice diferente.”

Ce poți face: mănâncă mai multe legume și grăsimi sănătoase

Toată lumea poate beneficia de prioritizarea cerealelor integrale în locul celor rafinate, plus verdețuri, fructe de pădure și grăsimi sănătoase din surse precum ulei de măsline, nuci și pește.

Agarwal a spus că este prea devreme pentru a concepe o dietă anti-Alzheimer științifică, adaptată special pentru APOE4/4, dar mici ajustări pot face diferența. „Dacă nu poți să îți schimbi radical dieta pentru că este dificil să modifici ce mănânci, încearcă pași mici și simpli,” a spus ea. „Încorporează mai multe verdețuri în dietă, adaugă mai multe fructe de pădure și fructe în salate.” Poți să presari și quinoa integrală.

În viitor, Liu speră că vom putea adapta dieta oamenilor mai precis pentru a colabora cu genetica lor, într-un domeniu care devine tot mai popular: medicina de precizie.

