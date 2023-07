Un nou medicament revoluționar împotriva bolii Alzheimer. Ce arată primele studii

Medicamentul experimental Donanemab al companiei americane Eli Lilly a încetinit progresia bolii Alzheimer cu 60% în cazul pacienţilor aflaţi în stadii incipiente ale bolii care afectează creierul, potrivit datelor unui studiu prezentat luni, 17 iulie, la o reuniune medicală, relatează Reuters şi BBC.

În cazul acestor pacienţi, medicamentul a încetinit declinul cognitiv de două ori mai mult decât rata pe care compania Eli Lilly a raportase în luna mai pentru întregul grup de pacienţi din cadrul studiului.

Analiza completă arată că rezultatele sunt mai puţin robuste pentru pacienţii mai în vârstă, aflaţi în stadii mai avansate ale bolii, precum şi pentru cei care prezintă niveluri mai ridicate ale unei proteine numite ”tau”, care a fost legată de evoluţia bolii Alzheimer.

Constatările subliniază faptul că ”detectarea şi diagnosticarea timpurie pot schimba cu adevărat traiectoria acestei boli”, a declarat Anne White, preşedinte al Departamentului de neuroştiinţe de la Eli Lilly.

Efecte secundare

Studiul a arătat însă că inflamarea creierului, un efect secundar cunoscut al medicamentelor precum Donanemab, a apărut în cazul a peste de 40% dintre pacienţii cu predispoziţie genetică de a dezvolta boala Alzheimer. Compania raportase anterior că 24% din totalul grupului de tratament cu Donanemab a avut inflamaţii cerebrale.

Sângerări cerebrale au apărut la 31% din grupul Donanemab şi la 14% din grupul placebo.

De asemenea, decesele a trei pacienţi din studiu au fost legate de acest tratament, au raportat cercetătorii.

”Aceste efecte secundare nu trebuie privite superficial”, dar majoritatea cazurilor au putut fi gestionate prin monitorizarea cu ajutorul imagisticii prin rezonanţă magnetică (RMN) sau prin oprirea medicamentului, a declarat supervizorul studiului, dr. Liana Apostolova, profesor în cercetarea bolii Alzheimer la Indiana University School of Medicine. Probabil că medicii vor trebui să folosească ”un screening de siguranţă RMN foarte riguros în timp ce tratăm aceşti pacienţi”, a spus ea.

Un anticorp monoclonal

Donanemab, la fel ca medicamentul Lecanemab (Leqembi) produs de companiile Eisai şi Biogen, care a fost aprobat recent, este un anticorp monoclonal, care se administrează intravenos, conceput pentru a elimina depozitele unei proteine numite beta-amiloid din creierul pacienţilor cu Alzheimer.

Eli Lilly spune că efectul tratamentului cu Donanemab a continuat să crească în raport cu grupul placebo pe parcursul celor 18 luni de studiu, chiar şi în cazul participanţilor cărora li s-a retras medicamentul după ce nivelul depozitelor de amiloid a scăzut semnificativ. ”La finalul studiului, pacientul cu gravitate medie a stat fără medicament timp de şapte luni şi totuşi a continuat să beneficieze de pe urma efectelor acestuia”, a spus Anne White, şefa Departamentului de neuroştiinţe de la Eli Lilly. Ea este de părere că rezultatele susţin ideea că administrarea Donanemab poate fi oprită odată ce amiloidul este eliminat din creier.

Compania a declarat în luna mai că studiul şi-a atins toate obiectivele, demonstrând că Donanemab a încetinit declinul cognitiv cu 29% în comparaţie cu grupul placebo la 1.182 de persoane cu deficienţă cognitivă uşoară sau demenţă uşoară în ale căror creiere existau depozite de cele două proteine cheie ale bolii Alzheimer, beta-amiloid şi tau. În cazul pacienţilor cu un nivel ridicat de tau, s-a demonstrat că Donanemab a încetinit progresia bolii cu 17%, în timp ce beneficiul a fost de 35% pentru cei cu niveluri de tau scăzute sau medii.

Rezultatele complete ale studiului au fost prezentate acum la Conferinţa internaţională a Asociaţiei Alzheimer din Amsterdam şi au fost publicate în JAMA.

Ar putea fi aprobat până la sfârșitul anului în SUA

Totuşi va fi nevoie de mai multe date pentru a vedea ”dacă efectele nocive ale acestor medicamente sunt echilibrate de beneficiile lor clinice”, se arată într-un editorial publicat în JAMA alături de studiu.

Eli Lilly se aşteaptă ca Food and Drug Administration (FDA), agenţia de reglementare a medicamentelor din SUA, să decidă până la sfârşitul acestui an dacă va aproba Donanemab. Aceasta a precizat că sunt în curs de desfăşurare prezentări către alte autorităţi de reglementare la nivel mondial, iar majoritatea vor fi finalizate până la sfârşitul anului.

În această lună, FDA a acordat aprobarea standard pentru leqembi, primul tratament de modificare a bolii Alzheimer care atinge acest obiectiv.

Ambele medicamente sunt, de asemenea, observate în cadrul unor studii de amploare pentru a vedea dacă au un impact asupra întârzierii apariţiei simptomelor bolii Alzheimer.

Mai mult de 6 milioane de americani trăiesc cu Alzheimer, iar acest număr se estimează că va creşte la aproape 13 milioane până în 2050, potrivit Asociaţiei Alzheimer.

Cazul unui pacient din Marea Britanie care a participat la studiu

Tratamentul cu anticorpi ajută în stadiile incipiente ale bolii. Acesta funcţionează în boala Alzheimer, dar nu şi în alte tipuri de demenţă, cum ar fi demenţa vasculară. Acest lucru se datorează faptului că este conceput pentru a elimina una dintre caracteristicile cheie ale bolii Alzheimer - substanţa numită amiloid, care se acumulează în spaţiile dintre celulele creierului.

Mike Colley, în vârstă de 80 de ani, este unul dintre cei câteva zeci de pacienţi din Marea Britanie care au luat parte la acest studiu global, publicat în revista JAMA, scrie BBC.

El primeşte o perfuzie în fiecare lună la o clinică din Londra şi spune că este ”unul dintre cei mai norocoşi oameni pe care îi veţi întâlni vreodată”.

Mike şi familia sa au observat că avea probleme de memorie şi de luare a deciziilor, nu cu mult timp înainte de a începe studiul.

Fiul său, Mark, a spus că a fost foarte greu la început. ”Să-l văd cum se lupta cu procesarea informaţiilor şi cu rezolvarea problemelor a fost foarte greu. Dar cred că declinul a atins un platou acum”, a declarat Mark pentru BBC.

”Mă simt mai încrezător în fiecare zi”, mărturiseşte Mike.

Mike Colley a împlinit 80 de ani în aprilie. La petrecerea de ziua sa de naştere, el şi-a surprins familia cântând My Way în faţa a 40 de invitaţi. El a declarat pentru BBC News: ”Asta este încrederea pe care o am acum. Nu aş fi făcut asta nici măcar acum 12 luni”.

Fiul său, Mark, a adăugat: ”Nu am crezut niciodată că îl voi vedea pe tatăl meu atât de plin de viaţă din nou. A fost un moment incredibil”.

Donanemab, produs de Eli Lilly, funcţionează în acelaşi mod ca lecanemab - dezvoltat de companiile Eisai şi Biogen - medicamentul despre care a scris presa din întreaga lume atunci când s-a dovedit că încetineşte boala.

Deşi sunt extrem de promiţătoare, aceste medicamente nu sunt, însă, leacuri sau tratamente fără riscuri.

Inflamarea creierului a fost un efect secundar comun la până la o treime dintre pacienţii din studiul cu Donanemab. Pentru majoritatea, aceasta s-a rezolvat fără a provoca simptome. Cu toate acestea, doi voluntari, şi posibil un al treilea, au murit ca urmare a unei inflamări periculoase la nivelul creierului, arată BBC.

Un alt medicament cu anticorpi pentru Alzheimer, numit Aducanumab, a fost recent respins de autorităţile europene de reglementare din cauza unor probleme de siguranţă şi a lipsei de dovezi că ar fi suficient de eficient pentru pacienţi.

Ce s-a constatat în cazul Donanemab

În cadrul studiului Donanemab, cercetătorii au examinat 1.736 de persoane cu vârste cuprinse între 60 şi 85 de ani cu Alzheimer în stadiu incipient. Jumătate dintre acestea au primit o perfuzie lunară cu tratament, iar cealaltă jumătate a primit, timp de 18 luni, un placebo.

Constatările arată că:

Medicamentul pare să aibă un beneficiu semnificativ, cel puţin pentru unii pacienţi.

Cei care au avut o boală în stadiu incipient şi mai puţin amiloid cerebral la momentul iniţial au obţinut beneficii mai mari, în ceea ce priveşte eliminarea observată la scanările PET ale creierului.

De asemenea, cei cărora li s-a administrat medicamentul şi-au păstrat mai mult timp viaţa de zi cu zi, cum ar fi posibilitatea de a discuta despre evenimentele curente, de a răspunde la telefon sau de a-şi continua hobby-urile.

Ritmul bolii, evaluat în funcţie de ceea ce oamenii mai puteau face zi de zi, a fost încetinit cu 20-30% în general şi cu 30-40% la un grup de pacienţi despre care cercetătorii au considerat că au mai multe şanse de a răspunde.

Au existat efecte secundare semnificative, iar pacienţii vor trebui să fie conştienţi de riscurile tratamentului.

Jumătate dintre pacienţii care au primit Donanemab au putut întrerupe tratamentul după un an, deoarece acesta a eliminat suficiente depozite cerebrale.

Eliminarea amiloidului din creier, cheia pentru Alzheimer?

Amiloidul este doar o parte a tabloului complex al bolii Alzheimer şi nu este clar dacă tratamentul va continua să facă mai mult diferenţa pe o perioadă mai lungă de timp, avertizează experţii.

Efectele medicamentului ar putea fi modeste, dar rezultatele oferă o nouă confirmare a faptului că eliminarea amiloidului din creier poate schimba cursul bolii Alzheimer şi poate ajuta persoanele afectate de această boală devastatoare dacă sunt tratate la momentul potrivit, spun ei.

Profesorul Giles Hardingham de la Institutul britanic de cercetare a demenţei a declarat: ”Este extraordinar să vedem aceste rezultate publicate astăzi complet. Am aşteptat mult timp pentru tratamente împotriva bolii Alzheimer, aşa că este foarte încurajator să vedem că progresele tangibile continuă să se intensifice în acest domeniu. Ne aflăm în pragul unei schimbări interesante şi semnificative în peisajul tratamentelor pentru persoanele afectate de - sau cu risc de - demenţă”.

Dr. Susan Kohlhaas, de la acelaşi institut britanic, a comentat: ”Anunţul de astăzi marchează o altă etapă importantă. Datorită deceniilor de cercetare, perspectivele privind demenţa şi impactul acesteia asupra oamenilor şi societăţii se schimbă în sfârşit, iar noi intrăm într-o nouă eră în care boala Alzheimer ar putea deveni tratabilă”.

În Marea Britanie, circa 720.000 de persoane ar putea beneficia de aceste noi tratamente emergente pentru boala Alzheimer, dacă vor fi aprobate pentru utilizare.

Lecanemab, medicamentul care are deja autorizarea FDA, costă în jur de 27.500 de dolari în SUA. Nu este clar cât ar putea costa donanemab şi cât timp ar putea dura până la obţinerea aprobării în Marea Britanie, dar experţii în Alzheimer au declarat că existenţa a două medicamente ar ajuta la promovarea concurenţei la nivel de preţ, notează BBC.

