Alzheimer ar putea fi depistat timpuriu prin analize de sânge. Descoperirea, făcută de cercetători japonezi

O echipă de cercetători de la Universitatea din Tokyo, Japonia, a anunţat joi, 23 mai, că a reuşit să detecteze acumulări de proteine, despre care se crede că ar putea cauza boala Alzheimer, în probe de sânge prelevate de la japonezi cu simptome uşoare sau asimptomatici, ceea ce ar putea permite o detectare mai uşoară şi mai rapidă a acestei afecţiuni, transmite joi agenţia niponă de presă Kyodo.

Descoperirea, bazată pe primul studiu la scară largă în care au fost implicate persoane din Japonia, ar putea conduce la o depistare mai eficientă a stadiului incipient al bolii Alzheimer, despre care se crede că apare atunci când în interiorul creierului se acumulează beta-amiloid şi proteine tau care distrug celulele nervoase.

Realizarea, publicată în jurnalul ştiinţific Alzheimer's Research and Therapy, vine în contextul în care un nou medicament pentru Alzheimer dezvoltat de compania japoneză Eisai Co. şi de firma americană Biogen Inc. a fost lansat anul trecut în Japonia pentru persoanele cu acumulări de beta-amiloid.

În prezent, pentru a se putea utiliza terapia, denumită Leqembi, bolnavii trebuie supuşi unor analize în vederea descoperirii acumulărilor acestor proteine, prin intermediul unei scanări şi prin examinarea lichidului cefalorahidian extras din zona taliei cu un ac lung.

Însă, metodele sunt costisitoare şi dureroase, iar instituţiile medicale care pot oferi acest serviciu în Japonia sunt limitate, notează Kyodo.

Ads

Diagnosticul pus în urma unor analize de sânge ar putea constitui un important pas înainte, a subliniat echipa de cercetători.

În cadrul studiului, echipa de la Universitatea din Tokyo a prelevat probe de sânge de la 474 de japonezi cu tulburări cognitive uşoare, sau asimptomatici. Cercetătorii au măsurat nivelurile lor de beta-amiloid şi de proteine tau.

Echipa a folosit apoi măsurătorile împreună cu informaţii clinice, cum ar fi vârsta şi sexul, pentru a prezice rezultatele obţinute prin scanare. Predicţiile echipei s-au potrivit cu rezultatele scanărilor, cu un nivel ridicat de acurateţe.

Profesorul Takeshi Iwatsubo de la Universitatea din Tokyo, care a condus studiul, a declarat că descoperirea acumulării de proteine la o persoană asimptomatică era anterior "considerată dificilă".

Deşi diagnosticul de boală Alzheimer trebuie în continuare confirmat prin scanări şi alte teste, Takeshi Iwatsubo şi-a exprimat speranţa că studiul "va duce în viitor la un diagnostic foarte timpuriu, prin intermediul analizelor de sânge".

Boala Alzheimer este cea mai răspândită formă de demenţă. Un studiu estimează că 4,71 milioane de persoane în vârstă din Japonia vor fi afectate de demenţă până în 2025, respectiv 6,45 milioane până în 2060, reprezentând aproximativ una din şase persoane de 65 de ani şi peste această vârstă.