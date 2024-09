Alzheimer, simptomul ciudat pe care-l poți avea zilnic, fără să știi

Un nou studiu scoate la iveală detalii noi despre boala Alzheimer, care afectează din ce în ce mai multe persoane în ultimii ani. Oamenii de știință au descoperit acum că foarte mulți oameni prezintă adesea un simptom specific acestei boli, fără să își dea seama. Acest simptom, pe care foarte multe persoane îl ignoră, poate fi însă un semn precoce al bolii.

Astfel, dacă ațipești adesea în timpul zilei, este posibil să fie un simptom timpuriu al Alzheimerului, arată cel mai recent studiu realizat de la Universitatea California din San Francisco, care a publicat un studiu în jurnalul Alzheimer & Dementia.

Această ațipeală neobișnuită poate fi datorată faptului că zonele creierului care te țin treaz în timpul zilei sunt deteriorate în primele etape ale bolii, motiv pentru care persoanele cu Alzheimer pot ațipi excesiv, cu mult înainte de a începe să aibă probleme cu memoria, arată autorii studiului.

Oamenii de știință au descoperit, de asemenea, că deteriorarea regiunilor creierului implicate în starea de veghe în timpul zilei a fost cauzată de o proteină numită Tau. Acest lucru aduce mai multe dovezi că proteina Tau poate juca un rol mai mare în Alzheimer decât proteina beta amiloid mai studiată, au menționat cercetătorii.

„Lucrarea noastră aduce dovezi definitive conform cărora zonele creierului care promovează trezirea degenerează din cauza acumulării de proteine Tau – nu amiloid – din cele mai incipiente stadii ale bolii", a declarat autorul principal al studiului, Dr. Lea Grinberg, profesor asociat de neurologie și patologie la Centrul de memorie și îmbătrânire și membru al Global Brain Health Institute de la Universitatea din California, San Francisco (UCSF).

Pentru realizarea acestui studiu au fost analizate creierele a 13 pacienți cu Alzheimer decedați și șapte persoane care nu aveau boala. Astfel, cercetătorii au descoperit că boala Alzheimer atacă regiunile creierului responsabile de starea de trezire în timpul zilei și că aceste regiuni sunt printre primele afectate de boală. Concluziile analizei lor sugerează că o ațipire excesivă în timpul zilei ar putea fi un simptom precoce al Alzheimerului.

În creierele afectate de Alzheimer s-a găsit o acumulare semnificativă de Tau în toate cele trei centre de promovare a stării de veghe (trezire) examinate de cercetători, iar acele regiuni au pierdut până la 75% din neuronii lor.

Potrivit autorului principal al studiului, dr. Jun Oh, un asociat de cercetare în laboratorul Grinberg, „este remarcabil pentru că nu este doar un singur nucleu cerebral care degenerează, ci întreaga rețea care promovează trezirea. (...) În mod crucial, acest lucru înseamnă că creierul nu are cum să compenseze, deoarece toate aceste tipuri de celule legate funcțional sunt distruse în același timp", a explicat Oh.

„Se pare că rețeaua care promovează trezirea este deosebit de vulnerabilă în boala Alzheimer", a mai arătat cercetătorul, într-un comunicat de presă UCSF.

