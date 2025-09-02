Mineralul folosit în baterii care ar putea combate Alzheimer. „Un gardian vital al sănătății creierului, protejând neuronii și menținând funcția cognitivă” STUDIU

În ciuda studiilor și cercetărilor extrem de vaste, primele modificări ale creierului care declanșează boala Alzheimer rămân încă neclare, ceea ce face dificilă găsirea de tratamente eficiente.

Dar ar putea litiul - un metal pe care majoritatea dintre noi îl cunoaștem mai bine pentru utilizarea sa în baterii sau ca tratament pentru tulburările de dispoziție - să joace un rol în sănătatea cognitivă? Noi cercetări arată că acest mineral ar putea juca un rol cheie în protejarea împotriva bolii Alzheimer, scrie The Independent.

Alzheimerul este legat de acumularea a două proteine dăunătoare: amiloid-beta și tau. Amiloid-beta se aglomerează în afara celulelor creierului (neuronilor), formând plăci lipicioase care blochează comunicarea. Tau se răsucește în interiorul celulelor, perturbând structura și funcția acestora. Împreună, acestea deteriorează rețeaua delicată de neuroni care susține memoria și gândirea.

Dar, de aproape un deceniu, oamenii de știință de la Universitatea Harvard au descoperit, de asemenea, importanța neașteptată a litiului în creier.

Litiul este prezent în mod natural în cantități mici în creier. Acest litiu provine din dieta noastră, unde este transportat prin fluxul sanguin către celulele creierului. Însă cercetătorii au descoperit că, pe măsură ce oamenii trec de la deficiențe cognitive ușoare – un stadiu adesea văzut ca un semn de avertizare pentru Alzheimer – la boala Alzheimer completă, nivelurile lor de litiu scad.

Ads

Această pierdere de litiu pare să declanșeze cascada de schimbări care duc la pierderea memoriei și confuzie.

Un studiu recent ajută acum la explicarea motivului pentru care o pierdere de litiu este legată de boala Alzheimer. Studiul a arătat că litiul acționează ca un apărător natural – ajutând la menținerea sub control a amiloidului și a proteinelor tau. Când nivelurile de litiu scad, creierul devine mai vulnerabil la aceste proteine toxice.

Cercetătorii au descoperit această legătură efectuând examinări postmortem ale țesutului cerebral prelevat de la persoane care se aflau în diferite stadii de sănătate cognitivă. Cei cu deficiențe cognitive ușoare aveau vizibil mai puțin litiu în creier în comparație cu cei care se aflau într-o sănătate cognitivă bună. Nivelurile au fost chiar mai scăzute la pacienții cu Alzheimer.

Ads

Interesant este că au descoperit că litiul nu dispare pur și simplu. O mare parte din el rămâne prins în plăcile de amiloid, care îl blochează departe de celulele creierului acolo unde este cea mai mare nevoie de el. Aceasta înseamnă că, chiar dacă nivelurile totale de litiu nu scad drastic, celulele creierului pot fi totuși private de efectele sale protectoare.

Așadar, pentru a explora ce se întâmplă atunci când litiul lipsește complet, oamenii de știință au studiat apoi șoarecii - atât șoareci sănătoși, cât și șoareci care fuseseră modificați genetic pentru a dezvolta simptome de Alzheimer. Au redus aportul alimentar de litiu al șoarecilor cu 50% și au observat rezultatele.

Efectele au fost izbitoare. Șoarecii cu litiu redus au prezentat o acumulare mai rapidă de amiloid și tau, mai multă inflamație cerebrală și pierderea conexiunilor dintre neuroni - toate cruciale pentru învățare și memorie. Șoarecii modificați genetic au avut, de asemenea, performanțe mai slabe la testele de memorie.

Ads

În centrul acestui proces se află o enzimă numită GSK3β. Litiul ține în mod normal această enzimă sub control. Dar când litiul este scăzut, GSK3β devine hiperactivă, încurajând tau să se comporte anormal și să formeze încurcături care dăunează neuronilor. Această enzimă acționează ca un comutator, îndreptând celulele creierului spre boală dacă nu sunt controlate.

Vestea bună este că studiul nu s-a oprit la identificarea problemei. Cercetătorii au tratat șoareci cu orotat de litiu, o formă a mineralului care este mai puțin probabil să fie prinsă de plăcile amiloide. Acest tratament a prevenit acumularea dăunătoare de amiloid-beta și tau, a redus inflamația, a păstrat conexiunile neuronale și a îmbunătățit memoria.

Importanța litiului

Această cercetare prezintă litiul ca fiind mai mult decât un oligoelement uitat. Se pare că este un gardian vital al sănătății creierului, protejând neuronii și menținând funcția cognitivă pe tot parcursul vieții. Perturbarea echilibrului litiului ar putea fi unul dintre primii pași către Alzheimer - chiar înainte de apariția simptomelor.

Ads

Rolul protector al litiului nu este complet nou. A fost utilizat în psihiatrie timp de decenii, în special pentru a gestiona tulburarea bipolară, unde stabilizează starea de spirit. Dar dozele medicinale sunt mult mai mari decât cantitățile mici prezente în mod natural în creier. Acest studiu este primul care dezvăluie că până și aceste niveluri mici, naturale, au o funcție protectoare crucială.

Dincolo de Alzheimer, litiul susține creșterea creierului, protejează celulele nervoase și calmează inflamația, toate importante pentru o îmbătrânire sănătoasă. Menținerea nivelurilor de litiu stabile ar putea avea beneficii mai ample în prevenirea demenței și susținerea rezistenței creierului.

Unul dintre motivele pentru care litiul nu a fost prezent până acum în cercetarea bolii Alzheimer este simplitatea sa. Nu vizează o singură moleculă, ci acționează ca un conductor, echilibrând mai multe procese cerebrale. Acest lucru îl face mai dificil de studiat, dar nu mai puțin important.

Descoperirea faptului că deficitul de litiu agravează leziunile cauzate de Alzheimer deschide noi posibilități. Spre deosebire de tratamentele actuale care se concentrează pe îndepărtarea plăcilor de amiloid sau a ghemurilor tau, înlocuirea cu litiu ar putea stimula apărarea creierului.

Ads

Orotatul de litiu este deosebit de promițător deoarece nu este prins de amiloid și livrează litiu acolo unde neuronii au cea mai mare nevoie de el. Sărurile de litiu au fost utilizate de mult timp în siguranță în medicină, așa că această abordare ar putea fi ușoară și accesibilă pentru adulții în vârstă.

Totuși, nu este clar de ce nivelurile de litiu scad la unele persoane. Se datorează dietei, geneticii sau altei cauze? Ar putea diferențele dintre nivelurile naturale de litiu din apa potabilă la nivel mondial să influențeze riscul de Alzheimer? Aceste enigme invită la cercetări viitoare.

Ads