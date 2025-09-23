Veste uriașă pentru români: Primul test de sânge din lume pentru depistarea timpurie a bolii Alzheimer, disponibil și în țara noastră. Cine îl poate face

Primul test de sânge minim invaziv care ajută la excluderea bolii Alzheimer, o descoperire medicală revoluționară pentru diagnosticul acestei boli, a devenit acum o realitate pentru pacienții români: testul poate fi accesat, începând din această săptămână, în cadrul rețelei de laboratoare inteligente Regina Maria din întreaga țară.

Așadar, cu prilejul Zilei Mondiale a Luptei Împotriva Alzheimer, marcată în fiecare an pe 21 septembrie, rețeaua de sănătate anunță includerea în portofoliu a testului Elecsys Phospho-Tau (181P) Plasma, un test de sânge de înaltă performanță utilizat pentru detecția timpurie a modificărilor specifice bolii Alzheimer.

Ce pacienți pot face acest test?

Elecsys pTau181 reprezintă un test de sânge (plasmă) destinat persoanelor adulte cu vârsta cuprinsă între 55 – 80 de ani care au un declin cognitiv și care se află într-un proces de evaluare pentru boala Alzheimer. Testul măsoară proteina pTau181 – un indicator cheie al patologiei amiloide (acumularea anormală de proteine beta-amiloide între celulele nervoase din creier, care dăunează neuronilor și contribuie la apariția Alzheimerului).

Analiza are o importantă valoare clinică, în contextul în care un rezultat negativ are o valoare predictivă negativă ridicată (93,8%), permițând medicilor să excludă boala Alzheimer din diagnostic și să investigheze alte cauze ale simptomelor semnalate de pacient.

Rezultatul testului Elecsys Phospho-Tau (181P) Plasma trebuie interpretat ca adjuvant în diagnosticul bolii Alzheimer, împreună cu alte date clinice, astfel că acesta se realizează la recomandarea medicului specialist și ca parte dintr-o investigație complexă pentru diagnosticul acestei maladii.

De ce reprezintă o metodă revoluționară de diagnostic?

Boala Alzheimer cauzează aproximativ 60-80% dintre cazurile de demență din întreaga lume, iar impactul acesteia crește odată cu îmbătrânirea populației la nivelul întregii lumi. Diagnosticarea rapidă a acestei maladii este o provocare, de multe ori fie trecând ani de zile până la un diagnostic, fie rămânând neidentificată. De exemplu, conform datelor Societății Române Alzheimer, 80% dintre bolnavii cu Alzheimer rămân nediagnosticați în România.

În acest context, un test de sânge non-invaziv reprezintă o schimbare revoluționară din punct de vedere medical. Elecsys pTau181 funcționează ca un instrument de triaj eficient și non-invaziv, reducând, pe de o parte, nevoia de investigații costisitoare și invazive, precum PET-CT sau puncție lombară, necesare pentru diagnosticarea bolii și micșorând semnificativ, pe de altă parte, intervalul necesar pentru punerea unui diagnostic, ceea ce crește eficacitatea tratamentelor existente. Deoarece Alzheimer este o boală progresivă, care se agravează pe măsură ce trece timpul, o diagnosticare timpurie permite începerea cât mai din timp a tratamentelor care încetinesc evoluția bolii.

„Deși nu există, în momentul de față, un tratament care să vindece această maladie, cu cât ea este diagnosticată mai timpuriu, cu atât tratamentul poate fi început mai devreme, iar pacientul va avea mai mulți ani cu o bună calitate a vieții. Tocmai de aceea, un astfel de test poate face o adevărată diferență atât în viața pacienților, cât și a familiilor care au grijă de ei”, explică Dr. Andreea Alexandru, Director Medical, Divizia de Laboratoare Regina Maria.

Mai multe detalii despre accesarea acestui test în rețeaua Regina Maria sunt disponibile la numărul de telefon 021.9268.

21 septembrie, Ziua Mondială a Luptei Împotriva Alzheimer. 8.000 de români ajung să fie diagnosticați anual, în medie, cu această boală

Conform estimărilor Alzheimer Europe, 1,43% din populația României (peste 279.000 de persoane) suferea de Alzheimer în 2018, iar evaluările arată că, până în anul 2050, numărul bolnavilor s-ar putea dubla. Mai mult, date recente ale Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), citate de Asociația pentru Sănătatea Creierului au arătat că, în ultimii cinci ani, în România, media persoanelor nou diagnosticate cu Alzheimer a fost de 8.027 persoane/an, înregistrându-se o creștere cu 48% față de 2020.

Factorii de risc includ vârsta și factorii genetici, dar și anumite comportamente și afecțiuni cardiovasculare, inclusiv lipsa exercițiului fizic, fumatul, hipertensiunea arterială, diabetul zaharat de tip 2 sau nivelurile ridicate de colesterol.

Cel mai frecvent simptom timpuriu este dificultatea persoanei de a-și aminti informații noi (evenimente recente, conversații recente), deoarece schimbările aduse de boală debutează de obicei în acea zonă a creierului care afectează învățarea, dar, alături de problemele de memorie, există și alte semnale, inclusiv dificultățile în concentrare și planificare, dezorientare și confuzie privind trecerea timpului, probleme vizuale sau de orientare în spațiu, probleme de vorbire și dificultăți în găsirea cuvintelor.

