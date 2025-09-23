Veste uriașă pentru români: Primul test de sânge din lume pentru depistarea timpurie a bolii Alzheimer, disponibil și în țara noastră. Cine îl poate face

Autor: Ema Petrescu
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 12:02
698 citiri
Veste uriașă pentru români: Primul test de sânge din lume pentru depistarea timpurie a bolii Alzheimer, disponibil și în țara noastră. Cine îl poate face
Bărbat care suferă de Alzheimer FOTO Unsplash

Primul test de sânge minim invaziv care ajută la excluderea bolii Alzheimer, o descoperire medicală revoluționară pentru diagnosticul acestei boli, a devenit acum o realitate pentru pacienții români: testul poate fi accesat, începând din această săptămână, în cadrul rețelei de laboratoare inteligente Regina Maria din întreaga țară.

Așadar, cu prilejul Zilei Mondiale a Luptei Împotriva Alzheimer, marcată în fiecare an pe 21 septembrie, rețeaua de sănătate anunță includerea în portofoliu a testului Elecsys Phospho-Tau (181P) Plasma, un test de sânge de înaltă performanță utilizat pentru detecția timpurie a modificărilor specifice bolii Alzheimer.

Ce pacienți pot face acest test?

Elecsys pTau181 reprezintă un test de sânge (plasmă) destinat persoanelor adulte cu vârsta cuprinsă între 55 – 80 de ani care au un declin cognitiv și care se află într-un proces de evaluare pentru boala Alzheimer. Testul măsoară proteina pTau181 – un indicator cheie al patologiei amiloide (acumularea anormală de proteine beta-amiloide între celulele nervoase din creier, care dăunează neuronilor și contribuie la apariția Alzheimerului).

Analiza are o importantă valoare clinică, în contextul în care un rezultat negativ are o valoare predictivă negativă ridicată (93,8%), permițând medicilor să excludă boala Alzheimer din diagnostic și să investigheze alte cauze ale simptomelor semnalate de pacient.

Rezultatul testului Elecsys Phospho-Tau (181P) Plasma trebuie interpretat ca adjuvant în diagnosticul bolii Alzheimer, împreună cu alte date clinice, astfel că acesta se realizează la recomandarea medicului specialist și ca parte dintr-o investigație complexă pentru diagnosticul acestei maladii.

De ce reprezintă o metodă revoluționară de diagnostic?

Boala Alzheimer cauzează aproximativ 60-80% dintre cazurile de demență din întreaga lume, iar impactul acesteia crește odată cu îmbătrânirea populației la nivelul întregii lumi. Diagnosticarea rapidă a acestei maladii este o provocare, de multe ori fie trecând ani de zile până la un diagnostic, fie rămânând neidentificată. De exemplu, conform datelor Societății Române Alzheimer, 80% dintre bolnavii cu Alzheimer rămân nediagnosticați în România.

În acest context, un test de sânge non-invaziv reprezintă o schimbare revoluționară din punct de vedere medical. Elecsys pTau181 funcționează ca un instrument de triaj eficient și non-invaziv, reducând, pe de o parte, nevoia de investigații costisitoare și invazive, precum PET-CT sau puncție lombară, necesare pentru diagnosticarea bolii și micșorând semnificativ, pe de altă parte, intervalul necesar pentru punerea unui diagnostic, ceea ce crește eficacitatea tratamentelor existente. Deoarece Alzheimer este o boală progresivă, care se agravează pe măsură ce trece timpul, o diagnosticare timpurie permite începerea cât mai din timp a tratamentelor care încetinesc evoluția bolii.

„Deși nu există, în momentul de față, un tratament care să vindece această maladie, cu cât ea este diagnosticată mai timpuriu, cu atât tratamentul poate fi început mai devreme, iar pacientul va avea mai mulți ani cu o bună calitate a vieții. Tocmai de aceea, un astfel de test poate face o adevărată diferență atât în viața pacienților, cât și a familiilor care au grijă de ei”, explică Dr. Andreea Alexandru, Director Medical, Divizia de Laboratoare Regina Maria.

Mai multe detalii despre accesarea acestui test în rețeaua Regina Maria sunt disponibile la numărul de telefon 021.9268.

21 septembrie, Ziua Mondială a Luptei Împotriva Alzheimer. 8.000 de români ajung să fie diagnosticați anual, în medie, cu această boală

Conform estimărilor Alzheimer Europe, 1,43% din populația României (peste 279.000 de persoane) suferea de Alzheimer în 2018, iar evaluările arată că, până în anul 2050, numărul bolnavilor s-ar putea dubla. Mai mult, date recente ale Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), citate de Asociația pentru Sănătatea Creierului au arătat că, în ultimii cinci ani, în România, media persoanelor nou diagnosticate cu Alzheimer a fost de 8.027 persoane/an, înregistrându-se o creștere cu 48% față de 2020.

Factorii de risc includ vârsta și factorii genetici, dar și anumite comportamente și afecțiuni cardiovasculare, inclusiv lipsa exercițiului fizic, fumatul, hipertensiunea arterială, diabetul zaharat de tip 2 sau nivelurile ridicate de colesterol.

Cel mai frecvent simptom timpuriu este dificultatea persoanei de a-și aminti informații noi (evenimente recente, conversații recente), deoarece schimbările aduse de boală debutează de obicei în acea zonă a creierului care afectează învățarea, dar, alături de problemele de memorie, există și alte semnale, inclusiv dificultățile în concentrare și planificare, dezorientare și confuzie privind trecerea timpului, probleme vizuale sau de orientare în spațiu, probleme de vorbire și dificultăți în găsirea cuvintelor.

Elena Udrea și-a aniversat fetița, pentru prima dată în libertate, și i-a dăruit cadoul dorit. Fostul ministru anunță și cu ce se va ocupa în viitor
Elena Udrea și-a aniversat fetița, pentru prima dată în libertate, și i-a dăruit cadoul dorit. Fostul ministru anunță și cu ce se va ocupa în viitor
Pe 20 septembrie, Elena Udrea și-a serbat pentru prima dată fiica, pe Eva Maria, după eliberarea din detenție, la aniversarea celor șapte ani. Ziua a fost una plină de emoții și bucurie,...
Craiova riscă să rămână în frig la iarnă. Uzina Ford ar fi și ea afectată serios. Se cere ajutor de la Guvern
Craiova riscă să rămână în frig la iarnă. Uzina Ford ar fi și ea afectată serios. Se cere ajutor de la Guvern
Ministerul Energiei solicită sute de milioane de lei de la Guvern pentru ca locuitorii Craiovei racordați la sistemul centralizat de încălzire să nu rămână în frig la iarnă, dar și...
#Alzheimer, #dementa, #test sange , #alzheimer
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, dupa gestul facut de spaniol la finalul ceremoniei
a1.ro
Un nepalez care a lucrat 4 ani in Romania a decis sa mearga acasa. Cineva a filmat tot momentul emotionant. Cum ii arata casa
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicole Cherry, dezvăluiri despre relația cu soțul ei, după aniversarea de 7 ani împreună: „Lucrăm împreună/ Este un sprijin enorm”
  2. Daciana Sârbu explică ce reguli urmează fiicele ei și cum colaborează cu Victor Ponta după divorț
  3. Veste uriașă pentru români: Primul test de sânge din lume pentru depistarea timpurie a bolii Alzheimer, disponibil și în țara noastră. Cine îl poate face
  4. Iulia Pârlea reacționează după zvonurile despre o presupusă idilă cu colegul de la Pro TV, Silviu Mircescu: „Există o regulă simplă”
  5. Tensiune maximă la Asia Express: Joseph și Anda Adam, la un pas de abandon. Artista și-a ieșit din fire: „Sunt un nume foarte mare în țara asta”
  6. Roxana Nemeș, pregătită să își întâmpine gemenii. Cum a decorat camera copiilor: „Vă așteptăm!” VIDEO
  7. Horoscop zilnic. Marți, 23 septembrie. Zodia care are parte de controverse cu rudele
  8. Bancul zilei: De ce bea un soldat
  9. Corina Caciuc, mesaj plin de emoție pentru ziua de naștere a lui Laurențiu Reghecampf: „Un toast pentru visele tale, pentru liniștea…”
  10. Cum arată acum Larisa Iordache, la 7 luni după nașterea fiicei sale. Fosta gimnastă a revenit în sala de sport