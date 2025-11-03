Victimizarea Amaliei Bellantoni, patroana de restaurant acuzată că și-a bătut vecinii: „Sunt victima sistemului!”

Amalia Bellantoni abordează tactica victimizării după ce a fost reținută de Poliție. Cea poreclită drept „Scorpia de la Masterchef”, fostă membră a partidului SOS, condus de Diana Șoșoacă, susține că este „victima sistemului”.

„Noi suntem victime! Eu sunt victima sistemului și soțul este victima mea”, a transmis Bellantoni.

Acuzați că și-au bătut vecinii, Amalia și bucătarul italian s-au ales cu măsuri preventive.

„Față de bărbatul în vârstă de 57 de ani magistrații au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile, iar față de femeia în vârstă de 43 de ani a fost dispusă măsura arestului la domiciliu”, a transmis Poliția Capitalei.

Conflictul dintre familia Bellantoni și vecini este vechi, recunoaște avocatul familiei ce deține restaurantul cu specific italian.

„Între familia din dosar, persoanele vătămate, și familia Bellantoni sunt vreo 8-10 procese pe rol de ani de zile. Și acesta este al 11-lea, pe un conflict permanent de vecinătate prin care nu s-au înțeles. Ca și dățile trecute, problema de coproprietate. Se ceartă permanent în legătură cu coproprietatea locuinței și dreptul de trecere”, au menționat surse din dosar.

Pe 30 octombrie seara, polițiștii Secției 8 au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 66 de ani că, în timp ce se era în curte cu soțul ei, un bărbat de 67 de ani, au fost bătuți și le-a fost luate mai multe telefoane mobile. Polițiștii au constatat că aspectele sesizate se confirmă, iar un echipaj medical a acordat celor două persoane primele îngrijiri, ulterior acestea fiind transportate la spital.

Atât bărbatul, cât și femeia și-au exercitat dreptul de a formula plângere penală.

Din cercetări a reieșit că cei doi erau în curtea comună a imobilului în care locuiau, din Sectorul 2, și au fost loviți cu pumnii, picioarele și cu o bâtă la cap și picioare de către doi bărbați. Unul dintre agresori, un bărbat în vârstă de 57 de ani, a smuls din mâinile persoanelor vătămate trei telefoane mobile, pe care le-ar fi predat unei femei de 43 de ani. Bărbatul de 57 de ani și femeia de 43 de ani au fost prinși și conduși la poliție pentru audieri, după care au fost reținuți pentru 24 de ore.

Amalia Bellantoni este cunoscută pentru aparițiile sale frecvente la TV, în emisiuni de cancan și, mai nou, și în emisiuni politice. Fosta participantă de la Masterchef a devenit subiect de dezbatere în spațiul public după ce în fața restaurantului său a legat o capră de un stâlp.

